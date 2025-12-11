Ranking quinquennale per nazioni: Italia salda al 2° posto, i 4 posti Champions al sicuro
Questo è il ranking quinquennale per nazioni, che determinerà il numero di squadre partecipanti alle coppe europee per l'edizione 2027/28
Quattro posti Champions 2027/28
1. Inghilterra 103.172
2. Italia 91.160
3. Spagna 84.828
4. Germania 81.795
5. Francia 74.230
Tre posti Champions 2027/28
6. Olanda 65.033
Due posti Champions 2027/28
7. Portogallo 62.466
8. Belgio 57.750
9. Turchia 47.475
10. Repubblica Ceca 44.300
11. Grecia 41.712
12. Polonia 40.375
13. Norvegia 38.587
14. Danimarca 38.481
15. Svizzera 33.100
