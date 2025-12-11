Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Ranking UEFA per club: Inter terza forza. La Juventus scavalca la Fiorentina

© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Gaetano Mocciaro
Oggi alle 08:41Serie A
Gaetano Mocciaro

Questo è il ranking quinquennale per squadre aggiornato al termine del mercoledì di Champions. Le posizioni determineranno l'inserimento nelle fasce di sorteggio per la prossima edizione delle tre coppe europee:

1. Real Madrid 131.500
2. Bayern Monaco 126.000
3. Inter 121.250
4. Manchester City 118.250
5. Liverpool 115.500
6. Paris Saint-Germain 110.000
7. Borussia Dortmund 98.750
8. Bayer Leverkusen 98.250
9. Arsenal 97.000
10. Barcellona 96.250
11. Atletico Madrid 91.500
12. Chelsea 89.000
13. Benfica 87.750
14. Roma 86.500
15. Eintracht Francoforte 83.000
16. Atalanta 80.500
17. Manchester United 76.500
18. PSV Eindhoven 71.250
19. Feyenoord 70.000
20. Brugge 69.750
24. Juventus 66.250
25. Fiorentina 66.000
26. Milan 66.000
29. Napoli 62.000
34. Lazio 59.000
99. Bologna 18.232

