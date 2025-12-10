Ko con Napoli e Cagliari, serve una svolta col Celtic. Il Romanista: "Si può dare di più"

Dopo le ultime due uscite deludenti, la Roma è chiamata a reagire contro il Celtic in Europa League. "Si può dare di più", la prima pagina completa e proposta stamane da Il Romanista: prima il Napoli in casa, poi il Cagliari in trasferta, stasera a Glasgow Gasperini chiederà una scossa ai suoi giocatori e si avvia verso cambi di formazione.

In attesa del mercato. Perché Gasp freme dal ricevere un regalo di Natale, ossia un nuovo bomber d'area di rigore, visto che Ferguson e Dovbyk stanno lasciando a desiderare. Tutti gli indizi portano a Joshua Zirkzee, profilo intrigante del Manchester United con esperienza positiva e pregressa al Bologna. Ma non sarà facile strappare il via libera al club inglese, specialmente a gennaio e con una formula a titolo temporaneo.

Gli ultimi aggiornamenti giunti ieri da Trigoria

La Roma prosegue la preparazione in vista della sfida europea contro il Celtic, con mister Gian Piero Gasperini che ha diretto la seduta osservato anche da Claudio Ranieri presente a bordocampo. Angelino e Wesley si sono allenati in gruppo, mentre Dovbyk ha svolto solo una parte del lavoro con il resto della squadra.