Ko con Napoli e Cagliari, serve una svolta col Celtic. Il Romanista: "Si può dare di più"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Yvonne Alessandro
Oggi alle 07:58Rassegna stampa
Yvonne Alessandro

Dopo le ultime due uscite deludenti, la Roma è chiamata a reagire contro il Celtic in Europa League. "Si può dare di più", la prima pagina completa e proposta stamane da Il Romanista: prima il Napoli in casa, poi il Cagliari in trasferta, stasera a Glasgow Gasperini chiederà una scossa ai suoi giocatori e si avvia verso cambi di formazione.

In attesa del mercato. Perché Gasp freme dal ricevere un regalo di Natale, ossia un nuovo bomber d'area di rigore, visto che Ferguson e Dovbyk stanno lasciando a desiderare. Tutti gli indizi portano a Joshua Zirkzee, profilo intrigante del Manchester United con esperienza positiva e pregressa al Bologna. Ma non sarà facile strappare il via libera al club inglese, specialmente a gennaio e con una formula a titolo temporaneo.

Gli ultimi aggiornamenti giunti ieri da Trigoria
La Roma prosegue la preparazione in vista della sfida europea contro il Celtic, con mister Gian Piero Gasperini che ha diretto la seduta osservato anche da Claudio Ranieri presente a bordocampo. Angelino e Wesley si sono allenati in gruppo, mentre Dovbyk ha svolto solo una parte del lavoro con il resto della squadra.

Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Inter: l’imprevedibile gestione Chivu. Milan: Rabiot, l’uomo che non c’era. Juve: l’ombra azzurra su Spalletti. Napoli: la McLaren di Adl. E due parole su Milan-Como, i simulatori, Fabregas…
