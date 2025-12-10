Inter, Zielinski: "Quello su Wirtz non è mai rigore. Consigli alla squadra? Nessuno"

Piotr Zielinski, centrocampista che ieri ha sostituito Calhanoglu dopo soli 10 minuti, ha commentato l'1-0 con cui il Liverpool ha battuto l'Inter a San Siro ai microfoni dei canali ufficiali del club nerazzurro: "Siamo delusi, amareggiati. Per me quello non è mai rigore, purtroppo è andata così. Giocare ogni tre giorni ovviamente non è mai semplice, sono tutte gare di livello, magari con dei viaggi. Queste partite possono capitare a ogni squadra, bisogna recuperare bene, avere energie e andare avanti".

Che cosa si sente di dire alla squadra, quale consiglio può fornirle?

"Nessun consiglio, la squadra sa cosa deve fare, abbiamo una trasferta difficile contro il Genoa in un campo molto complicato, dobbiamo tornare a vincere e poi alla Champions penseremo da gennaio con le ultime due partite".

A Sky Sport ha proseguito: "Ci è mancato qualcosina davanti per mettere la palla dentro. Le decisioni arbitrali, non lo so. Dal campo non sembrava mai fallo, purtroppo se fischiano questi falli allora saranno tutti rigori tra poco".