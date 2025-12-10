Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Inter, Zielinski: "Quello su Wirtz non è mai rigore. Consigli alla squadra? Nessuno"

Inter, Zielinski: "Quello su Wirtz non è mai rigore. Consigli alla squadra? Nessuno"
© foto di www.imagephotoagency.it
Alessio Del Lungo
Oggi alle 08:53Serie A
Alessio Del Lungo

Piotr Zielinski, centrocampista che ieri ha sostituito Calhanoglu dopo soli 10 minuti, ha commentato l'1-0 con cui il Liverpool ha battuto l'Inter a San Siro ai microfoni dei canali ufficiali del club nerazzurro: "Siamo delusi, amareggiati. Per me quello non è mai rigore, purtroppo è andata così. Giocare ogni tre giorni ovviamente non è mai semplice, sono tutte gare di livello, magari con dei viaggi. Queste partite possono capitare a ogni squadra, bisogna recuperare bene, avere energie e andare avanti".

Che cosa si sente di dire alla squadra, quale consiglio può fornirle?
"Nessun consiglio, la squadra sa cosa deve fare, abbiamo una trasferta difficile contro il Genoa in un campo molto complicato, dobbiamo tornare a vincere e poi alla Champions penseremo da gennaio con le ultime due partite".

A Sky Sport ha proseguito: "Ci è mancato qualcosina davanti per mettere la palla dentro. Le decisioni arbitrali, non lo so. Dal campo non sembrava mai fallo, purtroppo se fischiano questi falli allora saranno tutti rigori tra poco".

Articoli correlati
Inter, Zielinski non ci sta: "Se fischiano questi falli, allora a breve saranno tutti... Inter, Zielinski non ci sta: "Se fischiano questi falli, allora a breve saranno tutti rigori"
Inter, Zielinski: "Lavorato molto sulla tecnica. Prenderei l'intelligenza calcistica... Inter, Zielinski: "Lavorato molto sulla tecnica. Prenderei l'intelligenza calcistica di Mkhitaryan"
Segnali di vero Zielinski: l'Inter spera di aver trovato l'arma in più per il suo... Segnali di vero Zielinski: l'Inter spera di aver trovato l'arma in più per il suo centrocampo
Altre notizie Serie A
Boga aggredito dai tifosi del Nizza, ora se ne andrà: proposto a Napoli, Fiorentina... TMWBoga aggredito dai tifosi del Nizza, ora se ne andrà: proposto a Napoli, Fiorentina e Roma
Lazio, il rinnovo di Marusic è un problema? Proposto anche a Juventus e Milan TMWLazio, il rinnovo di Marusic è un problema? Proposto anche a Juventus e Milan
Inter, la rabbia di Akanji: "È uno dei rigori più leggeri che abbia mai visto" Inter, la rabbia di Akanji: "È uno dei rigori più leggeri che abbia mai visto"
Inter, Zielinski: "Quello su Wirtz non è mai rigore. Consigli alla squadra? Nessuno"... Inter, Zielinski: "Quello su Wirtz non è mai rigore. Consigli alla squadra? Nessuno"
Benfica-Napoli senza scintille (per ora), ma Conte e Mou non se le sono mai mandate... Benfica-Napoli senza scintille (per ora), ma Conte e Mou non se le sono mai mandate a dire
De Ketelaere, Gravenberch e gli altri: tutti gli MVP delle gare di ieri in Champions... De Ketelaere, Gravenberch e gli altri: tutti gli MVP delle gare di ieri in Champions
Inter, Chivu: "Calati alla distanza. Impariamo a gestire la sconfitta e l'ingiustizia"... Inter, Chivu: "Calati alla distanza. Impariamo a gestire la sconfitta e l'ingiustizia"
Inter, Mkhitaryan duro contro l'arbitro: "Ha deciso che doveva concedere un rigore... Inter, Mkhitaryan duro contro l'arbitro: "Ha deciso che doveva concedere un rigore fantasma"
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Inter: l’imprevedibile gestione Chivu. Milan: Rabiot, l’uomo che non c’era. Juve: l’ombra azzurra su Spalletti. Napoli: la McLaren di Adl. E due parole su Milan-Como, i simulatori, Fabregas…
Le più lette
1 Inter: l’imprevedibile gestione Chivu. Milan: Rabiot, l’uomo che non c’era. Juve: l’ombra azzurra su Spalletti. Napoli: la McLaren di Adl. E due parole su Milan-Como, i simulatori, Fabregas…
2 Nkunku via già a gennaio? Sì se arriva un'offerta accettabile. Attenzione alla pista Arabia
3 Inter, Chivu: "Rigore? Situazioni del genere capitano in ogni calcio d'angolo"
4 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 9 dicembre
5 Liverpool, Slot: "Forse In Premier non fischiano quel rigore, ma abbiamo meritato"
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Champions League, tutti i risultati e la classifica aggiornata: Atalanta 3^, Inter 4^
Immagine top news n.1 Altro big match perso dall'Inter, stavolta con rigorino. Il Liverpool scorda Salah e festeggia
Immagine top news n.2 Palladino fa la storia e mostra la via alla sua Atalanta: surclassati i campioni del mondo
Immagine top news n.3 Ranking UEFA per il 5° posto in Champions, pari e patta con la Premier: Italia sempre terza
Immagine top news n.4 Inter sfortunata e punita dal VAR: il Liverpool sbanca il Meazza, risultato finale di 0-1
Immagine top news n.5 Palladino scaccia i fantasmi di Verona: la sua Atalanta vince e convince col Chelsea, 2-1 finale
Immagine top news n.6 Dopo Spalletti, per Conte c'è Mourinho in Champions: "Un allenatore vincente, c'è poco da dire"
Immagine top news n.7 Juventus, Spalletti: "Ho le stesse certezze di quando sono arrivato"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Due obiettivi per sostituire Salah: uno in Serie A, l'altro è... da Tiago Pinto Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il clamoroso caso Salah e un finale che sembra scritto
Immagine news podcast n.2 Inler e la dritta ai fantacalcisti di tutta Italia su Lennon Miller
Immagine news podcast n.3 Chi considerava Diouf un flop ha sempre tempo per ricredersi
Immagine news podcast n.4 Tutto quello che c'è da sapere sul sorteggio dei gironi Mondiali di oggi
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Pellegatti: " Niente Milan-Como a Perth, è una vittoria del popolo rossonero"
Immagine news Serie A n.2 Di Gennaro: "Il Milan si può giocare lo Scudetto. Gabbia è migliorato tanto"
Immagine news Altre Notizie n.3 Giacomo Ferri: "Ora il Torino mi preoccupa. Vedo un atteggiamento passivo"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Boga aggredito dai tifosi del Nizza, ora se ne andrà: proposto a Napoli, Fiorentina e Roma
Immagine news Serie A n.2 Lazio, il rinnovo di Marusic è un problema? Proposto anche a Juventus e Milan
Immagine news Serie A n.3 Inter, la rabbia di Akanji: "È uno dei rigori più leggeri che abbia mai visto"
Immagine news Serie A n.4 Inter, Zielinski: "Quello su Wirtz non è mai rigore. Consigli alla squadra? Nessuno"
Immagine news Serie A n.5 Benfica-Napoli senza scintille (per ora), ma Conte e Mou non se le sono mai mandate a dire
Immagine news Serie A n.6 De Ketelaere, Gravenberch e gli altri: tutti gli MVP delle gare di ieri in Champions
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Sampdoria, Venuti: "Gruppo sano e unito. Obiettivo salvezza, senza voli pindarici insensati"
Immagine news Serie B n.2 Un altro giovane di talento per la Reggiana: i granata si aggiudicano la corsa a Lepri
Immagine news Serie B n.3 Sudtirol, Odogwu: "Col Monza punto che vale oro. Castori? Ci spinge a mille”
Immagine news Serie B n.4 Avellino, Daffara si prende la porta: il club valuta il riscatto, la Juve pensa al controriscatto
Immagine news Serie B n.5 Lega Serie B sostiene “The Social Crash” per AFVS. La nota ufficiale
Immagine news Serie B n.6 Sampdoria, a volte ritornano. Vertice Radrizzani-Tey ad Abu Dhabi
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Torna in campo la Serie C. Oggi le quattro gare dei Quarti di Finale di Coppa Italia
Immagine news Serie C n.2 La Top 11 del Girone C di Serie C: Chiricò non si ferma più
Immagine news Serie C n.3 La Top 11 del Girone B di Serie C: Liverani inguaia il suo ex capitano
Immagine news Serie C n.4 La Top 11 del Girone A di Serie C: Dolomiti, nessuna Clemenza per la Pro Patria
Immagine news Serie C n.5 Potenza, Di Bari su Pandolfi: "Difficile pensare che possa scendere di categoria"
Immagine news Serie C n.6 Salernitana, occhi in Serie B per la difesa: nel mirino il figlio di un ex granata
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Juventus-Pafos, Spalletti cerca risposte
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Benfica-Napoli, per Mourinho può essere l'ultima chiamata
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Inter Liverpool
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Women's Champions League, questa sera Chelsea-Roma. Il programma completo
Immagine news Calcio femminile n.2 Women's Champions League, i risultati della serata. Vittorie per Arsenal e Real
Immagine news Calcio femminile n.3 Roma Femminile, Kuhl: "Il Chelsea è veloce, ma vogliamo portare a casa qualcosa"
Immagine news Calcio femminile n.4 Cinquina della Juventus sul campo del St. Polten. Doppietta su rigore per Girelli
Immagine news Calcio femminile n.5 Roma Femminile, Rossettini prima del Chelsea: "Servono personalità, orgoglio e sacrificio"
Immagine news Calcio femminile n.6 St. Polten-Juventus, le formazioni ufficiali: Canzi ne cambia 7. Girelli al centro dell'attacco
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Bressan, dal Milan degli olandesi alla rovesciata epica con la Fiorentina Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Il caso Salah deve far riflettere