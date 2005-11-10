Como, Suwarso: "C'è una lunga fila interessata a Fabregas e molti altri lo saranno"

Nel corso dell'intervista concessa all'edizione odierna del Corriere dello Sport, il numero uno del Como Mirwan Suwarso ha parlato del suo allenatore Cesc Fabregas, fra i fautori della realtà biancoblù: "Cesc ci sta aiutando a costruire un approccio che va molto più in profondità della semplice scelta della formazione. Ma dire che qualcuno resterà a vita significherebbe ignorare come funziona il calcio".

Sono tanti i club interessati allo spagnolo. Dall'Inter alla Roma passando per il Napoli: "C’è una lunga fila di interessati - precisa il patron lariano - molti altri lo saranno. Le persone hanno le proprie ambizioni. Vogliamo che il suo lavoro continui a rendere il Como più forte. Questo significa sostenerlo adeguatamente oggi e costruire un’organizzazione capace di portare avanti quel lavoro quando arriverà il suo prossimo capitolo".

E nel caso in cui una squadra di quelle "in fila" dovesse affondare il colpo, il Como sta pensando ad un sostituto? In molti addetti ai lavori sostengono che Aquilani possa essere il giusto erede: "Scegliere un allenatore non è compito mio - conclude Suwarso -. Non gestisco l’area tecnica. Abbiamo un 'football council'. Cesc avrà sempre una voce importante e un contributo rilevante in quelle discussioni".