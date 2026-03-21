Colpo esterno dell'Udinese: segnano Ekkelenkamp e Davis, 2-0 al "Ferraris" sul Genoa

Colpo da tre punti per l'Udinese. La squadra di Kosta Runjaic rimedia al ko interno contro la Juventus superando 2-0 il Genoa al "Ferraris". A partire forte è la squadra di Daniele De Rossi che mette alle corde i bianconeri ma non trova la zampata vincente complice anche la sfortuna con due legni colpiti da Malinovskyi prima e da Colombo poi. Nella ripresa, dopo un calcio di rigore prima concesso da Collu e poi revocato dal VAR, i friulani passano con Ekkelenkamp che sfrutta al meglio un'uscita non precisa di Bijlow. Il forcing di casa non dà i suoi frutti e in contropiede Davis gela il pubblico di Marassi firmando il definitivo 2-0.

Al termine del match, il tecnico rossoblù Daniele De Rossi ha parlato in conferenza stampa: "E' molto facile analizzare questa partita. E' stata abbastanza direzionata verso un andamento che a me piaceva. La sensazione è che anche il pareggio ci stesse stretto. Ma questo è il bello o brutto del calcio. Si va avanti analizzando la partita. Le occasioni dove non abbiamo sbagliato sono state solo questioni di centimetri. Rimango con l'orgoglio di aver visto una squadra ben messa in campo. Il calcio poi è così, siamo stati molto bravi. Dobbiamo essere perfetti nelle aree di rigore".

Queste invece le parole di Kosta Runjaic sempre ai media: "Abbiamo sofferto molto nel primo e nel secondo tempo, sicuramente nel primo tempo un po’ di più, ma credo che il nostro team abbia mantenuto la concentrazione dall’inizio fino alla fine. Siamo stati fortunati, in alcuni casi anche molto fortunati, ma siamo stati pronti a combattere, a difendere insieme, a collaborare, perché sappiamo che il Genoa è un’ottima squadra".