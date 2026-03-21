Allegri perde Leao e striglia gli attaccanti: "Scudetto? Quando lo dirà la matematica..."

"L'Inter ha tanti punti di vantaggio e ha il destino nelle proprie mani. Noi ce l'abbiamo per la Champions”. Massimiliano Allegri ha sempre detto di puntare al quarto posto, non gli si può certo dire che alzi bandiera bianca. Alla vigilia della gara con il Torino, che per i rossoneri vuol dire tornare in campo dopo il passo falso con la Lazio, il tecnico livornese non vede i suoi in corsa per il tricolore, ma sa di non poter certo frenare: “Quando la matematica dirà le cose, vuol dire che lo scudetto non lo potremmo più vincere".

Per una volta, non si porrà la questione del feeling tra Rafael Leao e Christian Pulisic. Il portoghese è infatti ai box per infortunio, al suo posto ci sarà Fullkrug al fianco dello statunitense. Quanto allo screzio, Allegri spiega: "Che chi ha la palla deve vedere quello smarcato... Non è che Pulisic non gliel'ha data perché non la voleva dare, ma perché non l'ha visto. La differenza nel calcio è la scelta dell'ultimo passaggio. Io a Leao ho detto: 'Nun t'ha visto, se no te la dava'. In attacco si devono dare una svegliata tutti".

Sul fronte opposto, i granata di Roberto D’Aversa, con ben altri obiettivi di classifica e non ha mai battuto Allegri in carriera: "La ringrazio per avermelo ricordato. È un ottimo allenatore, lo sta dimostrando. Fino alla gara contro la Lazio era in lotta per lo scudetto e l'obiettivo era entrare in Champions. Anche alla Juve ha fatto benissimo tra scudetti e finali di Champions, è un allenatore pragmatico che fa un ottimo calcio. È un grande allenatore, punto e basta, poi l'estetica è personale. Gli allenatori devono raggiungere gli obiettivi, è un grande allenatore”.