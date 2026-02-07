Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Premier League, i risultati: tris Arsenal e allungo in vetta. Castellanos-gol, West Ham corsaro

Premier League, i risultati: tris Arsenal e allungo in vetta. Castellanos-gol, West Ham corsaro
© foto di José María Díaz Acosta
Oggi alle 18:12
Pierpaolo Matrone

Sono appena terminate cinque partite valevoli per la venticinquesima giornata di Premier League. L'Arsenal vince contro il Sunderland e allunga in vetta alla classifica, in attesa del match del Manchester City. L'Aston Villa non va oltre l'1-1 in casa del Bournemouth e si limita ad agganciare i Citizens al secondo posto.

Vince anche il Chelsea, con una tripletta di Cole Palmer, sul campo del Wolverhampton. Gioia anche per Castellanos: l'ex Lazio trova il gol in Premier League e contribuisce al successo esterno del West Ham sul campo del Burnley. Di seguito risultati, marcatori e classifica aggiornata.

Arsenal-Sunderland 3-0 - 42' Zubimendi (A); 66', 93' Gyokeres (A)
Bournemouth-Aston Villa 1-1 - 22' Rogers (A); 55' Rayan (B)
Burnley-West Ham 0-2 - 13' Summerville (W); 26' Castellanos (W)
Fulham-Everton 1-2 - 18' aut. Mykolenko (F); 76' Dewsbury-Hall (E); 83' aut. Leno (E)
Wolverhampton-Chelsea 1-3 - 13', 35', 38' Palmer (C); 54' Arokodare (W)

La 25a giornata
Venerdì 6 febbraio
Leeds - Nottingham Forest 3-1

Sabato 7 febbraio
Manchester United - Tottenham 2-0
Arsenal - Sunderland
Bournemouth - Aston Villa
Burnley - West Ham
Fulham - Everton
Wolverhampton - Chelsea
Newcastle - Brentford

Domenica 8 febbraio
Brighton - Crystal Palace
Liverpool - Manchester City

CLASSIFICA
1. Arsenal 56
2. Manchester City 47*
3. Aston Villa 47
4. Manchester United 44
5. Chelsea 43
6. Liverpool 39*
7. Everton 37
8. Brentford 36*
9. Sunderland 36
10. Fulham 34
11. Bournemouth 34
12. Newcastle 33*
13. Brighton 31*
14. Tottenham 29
15. Crystal Palace 29*
16. Leeds 29
17. Nottingham Forest 26
18. West Ham 23
19. Burnley 15
20. Wolverhampton 8

*una gara in meno

