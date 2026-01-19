Bari, Vivarini sempre più in bilico e Pagliuca in pole. Il sindaco tuona: "Stagione drammatica"

La situazione in casa Bari resta estremamente delicata e sotto osservazione non ci sono soltanto i quadri dirigenziali. Anche la panchina di Vincenzo Vivarini è ormai in bilico da settimane e la sconfitta contro la Juve Stabia sembra aver rappresentato la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso. Il ko contro i campani ha infatti fatto scivolare i biancorossi al penultimo posto della classifica di Serie B, aggravando ulteriormente un quadro già compromesso.

Come emerso in mattinata, il primo nome valutato sarebbe quello di Luca D’Angelo, tecnico esonerato dallo Spezia nei mesi scorsi e già abituato a subentrare in situazioni difficili. L’ostacolo principale, però, resta la posizione del club ligure, anch’esso impegnato nella lotta salvezza e poco incline a liberare l’allenatore per non rafforzare una diretta concorrente.

Per questo motivo, in questo momento il nome in pole per la panchina del Bari è quello di Guido Pagliuca, esonerato dopo poche giornate dall’Empoli. Secondo quanto riferito da Sky Sport, a breve è previsto un incontro tra la dirigenza biancorossa e gli agenti del tecnico, per sondare concretamente la disponibilità e valutare i margini per un eventuale accordo.

Resta sullo sfondo anche l’opzione Moreno Longo, ancora sotto contratto con il Bari e potenzialmente utile per non appesantire il monte ingaggi, anche se al momento non sembra rappresentare la prima scelta della società.

Sul momento critico è intervenuto anche il sindaco di Bari Vito Leccese, che ha chiesto pubblicamente alla proprietà un intervento deciso, parlando di una stagione “drammatica sotto ogni punto di vista sportivo” e sottolineando come la squadra rappresenti un patrimonio collettivo della città. Un messaggio forte, che certifica un clima di profonda tensione e la necessità di risposte immediate.