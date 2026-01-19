Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Bari, Vivarini sempre più in bilico e Pagliuca in pole. Il sindaco tuona: "Stagione drammatica"

Bari, Vivarini sempre più in bilico e Pagliuca in pole. Il sindaco tuona: "Stagione drammatica"
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 00:34I fatti del giorno
Alessandra Stefanelli

La situazione in casa Bari resta estremamente delicata e sotto osservazione non ci sono soltanto i quadri dirigenziali. Anche la panchina di Vincenzo Vivarini è ormai in bilico da settimane e la sconfitta contro la Juve Stabia sembra aver rappresentato la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso. Il ko contro i campani ha infatti fatto scivolare i biancorossi al penultimo posto della classifica di Serie B, aggravando ulteriormente un quadro già compromesso.

Come emerso in mattinata, il primo nome valutato sarebbe quello di Luca D’Angelo, tecnico esonerato dallo Spezia nei mesi scorsi e già abituato a subentrare in situazioni difficili. L’ostacolo principale, però, resta la posizione del club ligure, anch’esso impegnato nella lotta salvezza e poco incline a liberare l’allenatore per non rafforzare una diretta concorrente.

Per questo motivo, in questo momento il nome in pole per la panchina del Bari è quello di Guido Pagliuca, esonerato dopo poche giornate dall’Empoli. Secondo quanto riferito da Sky Sport, a breve è previsto un incontro tra la dirigenza biancorossa e gli agenti del tecnico, per sondare concretamente la disponibilità e valutare i margini per un eventuale accordo.

Resta sullo sfondo anche l’opzione Moreno Longo, ancora sotto contratto con il Bari e potenzialmente utile per non appesantire il monte ingaggi, anche se al momento non sembra rappresentare la prima scelta della società.

Sul momento critico è intervenuto anche il sindaco di Bari Vito Leccese, che ha chiesto pubblicamente alla proprietà un intervento deciso, parlando di una stagione “drammatica sotto ogni punto di vista sportivo” e sottolineando come la squadra rappresenti un patrimonio collettivo della città. Un messaggio forte, che certifica un clima di profonda tensione e la necessità di risposte immediate.

Articoli correlati
Bari, avanza la candidatura di Pagliuca. Previsto un incontro fra le parti Bari, avanza la candidatura di Pagliuca. Previsto un incontro fra le parti
Empoli, caccia a un sostituto di Pellegri: piacciono Pandolfi e Moro Empoli, caccia a un sostituto di Pellegri: piacciono Pandolfi e Moro
Sindaco Bari: "Proprietà intervenga. O vorrà dire che non è interessata al destino... Sindaco Bari: "Proprietà intervenga. O vorrà dire che non è interessata al destino del club"
Altre notizie I fatti del giorno
Serie A, la classifica aggiornata: Milan a -3 dalla capolista, la Roma si riprende... Serie A, la classifica aggiornata: Milan a -3 dalla capolista, la Roma si riprende il 4° posto
Il mercato invernale funziona: Fullkrug tiene il Milan sulla scia dell'Inter. Lecce... Il mercato invernale funziona: Fullkrug tiene il Milan sulla scia dell'Inter. Lecce in zona rossa
Mica Malen questa Roma: 2-0 al Torino, Dybala da MVP. Ma Gasperini trema per Hermoso... Mica Malen questa Roma: 2-0 al Torino, Dybala da MVP. Ma Gasperini trema per Hermoso
Fiorentina vincente a Bologna, con dedica a Commisso. Italiano non si spiega il primo... Fiorentina vincente a Bologna, con dedica a Commisso. Italiano non si spiega il primo tempo
Più Genoa che Parma, ma al Tardini finisce 0-0. Mercato, De Rossi rispetta i suoi... Più Genoa che Parma, ma al Tardini finisce 0-0. Mercato, De Rossi rispetta i suoi
Finale di Coppa d'Africa surreale: a Rabat succede di tutto, poi fa festa il Senegal... Finale di Coppa d'Africa surreale: a Rabat succede di tutto, poi fa festa il Senegal
Bari, Vivarini sempre più in bilico e Pagliuca in pole. Il sindaco tuona: "Stagione... Bari, Vivarini sempre più in bilico e Pagliuca in pole. Il sindaco tuona: "Stagione drammatica"
Addio a Commisso. Il suo amore per la Fiorentina è stata la cosa più bella che si... Addio a Commisso. Il suo amore per la Fiorentina è stata la cosa più bella che si è regalato
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Milan, colpo Fullkrug-gol. Ora punta Tiago Gabriel. Inter, giallo Mlacic. Juve, un rilancio per Mateta. E tratta Mingueza. Napoli, Lang e Lucca in prestito. En-Nesyri si fa, Chelsea offre Sterling. Bloccato Zirkzee.
Le più lette
1 Lazio, pronta l'offerta al Verona per Giovane: sul piatto Belahyane più conguaglio economico
2 Milan, colpo Fullkrug-gol. Ora punta Tiago Gabriel. Inter, giallo Mlacic. Juve, un rilancio per Mateta. E tratta Mingueza. Napoli, Lang e Lucca in prestito. En-Nesyri si fa, Chelsea offre Sterling. Bloccato Zirkzee.
3 Allegri: "Fullkrug ha un entusiasmo incredibile. Rabiot? Giocatore da finale di Champions"
4 Milan, Allegri: "Io fortunato? Quando me lo dicono sono contento..."
5 Promise David nel mirino delle big di Serie A: "Da bambino guardavo sempre Pippo Inzaghi"
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, la classifica aggiornata: Milan a -3 dalla capolista, la Roma si riprende il 4° posto
Immagine top news n.1 Il mercato invernale funziona: Fullkrug tiene il Milan sulla scia dell'Inter. Lecce in zona rossa
Immagine top news n.2 Finale di Coppa d'Africa surreale: a Rabat succede di tutto, poi fa festa il Senegal
Immagine top news n.3 Milan-Lecce 1-0, le pagelle: Fullkrug, un po' Bierhoff un po' Massaro. Falcone saracinesca
Immagine top news n.4 Psicodramma a Rabat: il Marocco si butta, il Senegal vince la Coppa d'Africa ai supplementari
Immagine top news n.5 Fullkrug entra, segna e decide Milan-Lecce. I rossoneri restano sulla scia dell'Inter
Immagine top news n.6 Milan, Tare sul rinnovo di Maignan: "A breve una risposta definitiva, sono positivo"
Immagine top news n.7 Roma, Gasperini colpito: "Se mettiamo in condizione Malen, questo fa tanti gol..."
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'Estrela fortunata di Corvino: Ngom è il quarto colpo in arrivo da Amadora Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 McKennie show con la Juventus: perché non sta ancora rinnovando?
Immagine news podcast n.2 La Sampdoria di Andrea Mancini e un mercato di gennaio con pochi eguali
Immagine news podcast n.3 Il Torino e l'inizio del riscatto dei colpi tanto criticati di Vagnati
Immagine news podcast n.4 Napoli e Inter, è deciso: ritoccare ora e rivoluzionare in estate
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Il Foggia a Casillo-De Vitto. L'ex Micco: "Il prossimo anno lotterà per la B"
Immagine news Altre Notizie n.2 Il significato della vittoria del Milan a Como secondo gli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 De Paola: "Como, così non va. E Allegri non può continuare in questa maniera"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 18 gennaio
Immagine news Serie A n.2 Allegri: "Fullkrug ha un entusiasmo incredibile. Rabiot? Giocatore da finale di Champions"
Immagine news Serie A n.3 Fiorentina, Piccoli: "Non volevo credere alla morte di Commisso. Oggi era per lui"
Immagine news Serie A n.4 Lazio, pronta l'offerta al Verona per Giovane: sul piatto Belahyane più conguaglio economico
Immagine news Serie A n.5 Promise David nel mirino delle big di Serie A: "Da bambino guardavo sempre Pippo Inzaghi"
Immagine news Serie A n.6 Fullkrug già decisivo. Il tedesco vince il "Panini Player of the Match" di Milan-Lecce
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Modena, Zampano: "Gol importante, contava solo vincere. Non ho esultato per rispetto"
Immagine news Serie B n.2 Modena, Sottil: "Contento della vittoria. Abbiamo attraversato bene il momento difficile"
Immagine news Serie B n.3 Spezia, Donadoni: "La classifica parla, ma la partita di oggi dice altro"
Immagine news Serie B n.4 Palermo, Inzaghi ammette: "Bisogna migliorare nel chiudere le partite"
Immagine news Serie B n.5 Palermo-Spezia 1-0, le pagelle: Segre la decide ancora, Mateju disastroso
Immagine news Serie B n.6 Serie B, al Palermo basta Segre: 1-0 allo Spezia e quarto posto consolidato
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Potenza, stagione finita per Bruschi: "Non è una sconfitta, è una prova di carattere"
Immagine news Serie C n.2 Carpi ko a Campobasso, Cassani ammette le difficoltà: "Serve più cattiveria e serenità mentale"
Immagine news Serie C n.3 Crotone, Longo suona la carica prima del derby: "Fatti, non parole. Dobbiamo essere più cinici"
Immagine news Serie C n.4 Sorrento, Cacace: "Chiediamo scusa ai tifosi. Chi non vuole lottare non verrà trattenuto"
Immagine news Serie C n.5 Serie C, i risultati della serata: il Foggia vince col brivido, il Catania aggancia la vetta
Immagine news Serie C n.6 Salernitana, De Boer decisivo contro l’Atalanta U23: "Conta il gruppo, vittoria che dà serenità"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Lazio-Como, la corsa all'Europa passa dall'Olimpico
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Milan-Lecce, dominio rossonero nei precedenti
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Torino-Roma, i giallorossi vogliono sfatare il tabù granata
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Inter Women, Csiszár: "Questi tre punti significano tantissimo, dobbiamo continuare così"
Immagine news Calcio femminile n.2 Roma, Rossettini: "Vittoria fondamentale in vista del derby. Ma serve un altro atteggiamento"
Immagine news Calcio femminile n.3 Inter W., Piovani: "Prestazione straordinaria, le ragazze hanno alzato l’asticella del professionismo"
Immagine news Calcio femminile n.4 Triestina, Tesser: "I ragazzi hanno dato tutto, una situazione così non mi era mai capitata"
Immagine news Calcio femminile n.5 Juventus W., Canzi: "Abbiamo giocato come dovevamo, torniamo a casa con rammarico"
Immagine news Calcio femminile n.6 Inter Women, Vilhjalmsdottir: "Tre punti importanti, felice di aiutare la squadra"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Bruno Beatrice, "l'indiano" della Fiorentina e un caso mai risolto Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Bello l’equilibrio, meno bello il nervosismo (causa VAR)