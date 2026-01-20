Bologna e Fiorentina si scambiano due centrocampisti: Fabbian in viola, Sohm da Italiano

Affare fatto, Bologna e Fiorentina si scambiano due centrocampisti tra loro: i viola accolgono Giovanni Fabbian, fa il percorso inverso e va in Emilia lo svizzero Simon Sohm. Entrambi fuori dal giro dei veri titolari nelle rispettive squadre, proveranno a rilanciarsi altrove, alla ricerca di nuove occasioni e maggior minutaggio. Solo qualche ora fa le due squadre erano avversarie sul campo, ma le logiche del mercato seguono tutt'altre direttrici.

Due affari a base prestito, quelli di Fabbian e Sohm, comprensivi entrambi di un'opzione per il riscatto a titolo definitivo, ma con modalità molto differenti tra loro. Il primo si trasferisce infatti al Viola Park con la prospettiva di rimanerci, se la tendenza positiva mostrata di recente sul campo dai toscani. Fabbian passa infatti alla Fiorentina con la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto condizionato alla salvezza dei gigliati, per un pacchetto complessivo da 15 milioni di euro.

Discorso differente per quanto riguarda Sohm, invece, visto che lo svizzero lascia la Fiorentina per il Bologna anch'esso con un trasferimento a titolo temporaneo oneroso, nel quale è stato concordato però il 'semplice' diritto di riscatto in favore degli emiliani, che potranno così decidere nei tempi previsti se esercitarlo e spendere così 14 milioni di euro per confermare in via definitiva l'ex Parma, che non ha brillato granché nei primi mesi della stagione.