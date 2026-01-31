Serie B, venerdì di fuoco sul calciomercato: Caprari, Cutrone e Insigne sotto i riflettori

Giornata decisamente intensa sul piano del calciomercato in Serie B. Tante le operazioni ufficializzate dalle venti squadre del torneo cadetto nonostante il campionato che incombe.

Ad aprire le danze è stato l'Empoli che ha ufficializzato l'arrivo dallo Spezia di Antonio Candela in difesa e di Daniel Fila dal Venezia per quanto riguarda l'attacco. Spezia che non cede e basta ma acquista anche. L'innesto per la compagine di Roberto Donadoni si chiama Marco Ruggero e approda in Liguria a titolo definitivo dalla Juve Stabia. Vespe che lo rimpiazzano con Manuel Ricciardi del Cosenza.

Sempre in Liguria, ma in casa Sampdoria, arriva un'ufficialità: quella di Manuel Cicconi che viene prelevato dalla Carrarese.

I due colpi da prima pagina, però, li mettono a segno Padova, Monza e Pescara. Il primo perché mette a disposizione di Matteo Andreoletti l'attaccante Gianluca Caprari che lascia proprio il club brianzolo che lo sostituisce con Patrick Cutrone. Infine il Delfino che a 13 anni di distanza riabbraccia Lorenzo Insigne.

Junior Ligue dal Venezia al Mantova e Gonçalo Esteves dall'Udinese al Catanzaro chiudono il quadro di un venerdì davvero scoppiettante.