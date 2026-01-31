Europa League, il Bologna ritrova il Brann al playoff. E sullo sfondo vede la Roma

Dopo il sorteggio Champions, è andato in scena a Nyon anche quello relativo ai playoff di Europa League, con il Bologna unica squadra italiana coinvolta dal momento in cui la Roma è riuscita a qualificarsi direttamente agli ottavi di finale essendo finita in top 8.

I rossoblù di Vincenzo Italiano hanno pescato il Brann, squadra norvegese già affrontata lo scorso novembre nella League Phase (in gara secca). Ora il nuovo doppio incrocio, con i rossoblù che andranno in Norvegia il 19 febbraio per poi giocarsi il ritorno fra le mura amiche del Dall'Ara il prossimo 26 febbraio. Piccola curiosità: rispetto al pareggio per 0-0 della prima fase (risultato viziato dall'espulsione di Lykogiannis dopo 22 minuti, ndr), il difensore Eivin Helland giocherà a maglie invertite, visto che gli uomini mercato felsinei Sartori e Di Vaio lo hanno acquistato pochi giorni fa a titolo definitivo per una cifra complessiva di 7 milioni di euro. In caso di passaggio del turno, poi, il Bologna potrebbe incappare in un derby tutto italiano: le due possibili avversarie di Orsolini e compagni in caso di avanzamento, infatti, sono la Roma o il Friburgo.

Questo il sorteggio completo del play off di Europa League:

Dinamo Zagabria-Genk

Brann-Bologna

Ludogorets-Ferencvros

Celtic-Stoccarda

Panathinaikos-Viktoria Plzen

Fenerbahce-Nottingham Forest

Paok-Celta Vigo

Lille-Stella Rossa