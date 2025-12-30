Arsenal-Aston Villa, le formazioni ufficiali: Rice e Calafiori a casa, chance per Sancho
I Gunners non possono sbagliare, ma stavolta giocano per primi rispetto al City. Sono state diramate le formazioni ufficiali di Arsenal-Aston Villa, match valido per la 19a giornata di Premier League. Arteta recupera Timber in extremis, confermata l'assenza per infortunio al ginocchio di Rice, c'è Zubimendi con Merino e Odegaard dal primo minuto a centrocampo. In difesa si ricompone la coppia Saliba-Gabriel, spazio a Gyokeres titolare. Resta a casa l'ex Bologna Calafiori.
Emery vuole mantenere intatto l'incredibile filotto di vittorie anche contro l'Arsenal e per questo ne cambia cinque rispetto all'ultima uscita di successo con il Chelsea. Emiliano Martinez fisso tra i pali, l'ex Roma Digne da terzino sinistro ma soprattutto Jadon Sancho in zona offensiva (in prestito secco dallo United).
Arsenal (4-3-3): Raya, Timber, Saliba, Gabriel, Hincapie, Zubimendi, Merino, Odegaard, Saka, Trossard, Gyokeres.
A disposizione: Arrizabalaga, White, Lewis-Skelly, Norgaard, Eze, Martinelli, Madueke, Havertz, Jesus.
Allenatore: Arteta.
Aston Villa (4-2-3-1): Martinez, Konsa, Lindelof, Digne, Bogarde, Onana, Tielemans, Rogers, Sancho, Buendia, Watkins.
A disposizione: Bizot, Wright, McGinn, Garcia, Malen, Jimoh-Aloba, Maatsen, Hemmings, Routh.
Allenatore: Emery.
19a giornata, programma completo
Burnley - Newcastle
Chelsea - Bournemouth
Nottingham - Everton
West Ham - Brighton
Arsenal - Aston Villa
Manchester United - Wolverhampton
Crystal Palace - Fulham
Liverpool - Leeds
Brentford - Tottenham
Sunderland - Manchester City
Classifica
1. Arsenal 42 punti
2. Manchester City 40
3. Aston Villa 49
4. Liverpool 32
5. Chelsea 29
6. Manchester United 29
7. Sunderland 28
8. Brentford 26
9. Crystal Palace 26
10. Fulham 26
11. Tottenham 25
12. Everton 25
13. Brighton 24
14. Newcastle 23
15. Bournemouth 22
16. Leeds 20
17. Nottingham Forest 18
18. West Ham 13
19. Burnley 12
20. Wolverhampton 2