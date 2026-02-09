Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Serie A, le probabili formazioni di oggi e il quadro completo delle gare della 24ª giornata
Ivan Cardia
Oggi alle 00:56
Ivan Cardia

Per completare la 24ª giornata del campionato di Serie A mancano all'appello ancora tre gare. Una, però, si farà attendere: Milan-Como si giocherà soltanto il 18 febbraio. Oggi (lunedì 9 febbraio) scenderanno in campo Atalanta-Cremonese e Roma-Cagliari: di seguito le probabili formazioni delle due partite, il quadro della giornata e la classifica.

ATALANTA-CREMONESE - Lunedì 9 febbraio, ore 18.30
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Bellanova, Pasalic, Ederson, Bernasconi; Zalewski, De Ketelaere; Scamacca. Allenatore: Palladino.
CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto; Barbieri, Payero, Thorsby, Maleh, Pezzella; Vardy, Bonazzoli. Allenatore: Nicola.

---------------------------

ROMA-CAGLIARI - Lunedì 9 febbraio, ore 20.45
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, El Aynaoui, Cristante, Wesley; Soulé, Pellegrini; Malen. Allenatore: Gasperini.
CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zé Pedro, Dossena, Rodriguez; Palestra, Mazzitelli, Gaetano, Adopo, Obert; Esposito, Kilicsoy. Allenatore: Pisacane.

24ª giornata Serie A: i risultati
Hellas Verona - Pisa 0-0
Genoa - Napoli 2-3
3' rig. Malinovskyi (G), 20' e rig. 90' + 5 Hojlund (N), 22' McTominay (N), 57' Colombo (G)
Fiorentina - Torino 2-2
26' Casadei (T), 51' Solomon (F), 57' Kean (F), 90' + 4 Maripan (T)
Bologna - Parma 0-1
90' + 5 Ordonez
Lecce - Udinese 2-1
5' Gandelman (L), 26' rig. Solet (U), 90' Banda
Sassuolo - Inter 0-5
11’ Bisseck, 28’ Thuram, 50’ Lautaro, 54’ Akanji, 89’ Luis Henrique
Juventus - Lazio 2-2
45’+2 Pedro, 48’ Isaksen, 59’ McKennie (J), 90'+6 Kalulu (J)
Atalanta - Cremonese (lunedì 9 febbraio, ore 18.30, DAZN)
Roma - Cagliari (lunedì 9 febbraio, ore 20.45, DAZN e Sky)
Milan - Como (mercoledì 18 febbraio, ore 20.45, DAZN)

La classifica aggiornata della Serie A
Inter 58 (24 partite giocate)
Milan 50 (23)
Napoli 49 (24)
Juventus 46 (24)
Roma 43 (23)
Como 41 (23)
Atalanta 36 (23)
Lazio 33 (24)
Udinese 32 (24)
Bologna 30 (24)
Sassuolo 29 (24)
Cagliari 28 (23)
Torino 27 (24)
Parma 26 (24)
Genoa 23 (24)
Cremonese 23 (23)
Lecce 21 (24)
Fiorentina 17 (23)
Pisa 15 (24)
Verona 15 (24)

