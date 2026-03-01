Manchester City, Bernardo Silva 'anticipa' l'addio: "Tiferò per sempre questa squadra"

Il Manchester City, a fine anno, saluterà uno dei suoi più grandi simboli di questi anni. Si tratta di Bernardo Silva, con il contratto in scadenza a giugno e per il quale non sembrano esserci prospettive di rinnovo. “Il giorno in cui alla fine me ne andrò, vi assicuro che continuerò sempre a sostenere questa squadra“, ha dichiarato il portoghese al magazine del club.

“Sento di essere diventato parte integrante di questo club e anche un tifoso di questa squadra di calcio, non solo un giocatore - prosegue -. Dopo tutti questi anni, poter indossare la fascia di capitano è ovviamente un grande onore. Ho trascorso anni e anni della mia vita qui, no? Nove anni, e questo è il luogo dove ho iniziato la mia relazione con mia moglie, questo è il luogo dove ho avuto la mia prima figlia, quindi è diventato una parte importante della mia vita“.

In chiusura: “Penso che anche quando avrò 60 anni o giù di lì, ricorderò sempre questa città come un periodo molto, molto felice della mia vita, e non solo della mia vita, ma anche di quella di mia moglie e di mia figlia. Lei è nata in Portogallo, ma quando aveva un mese è venuta a Manchester. Sta crescendo qui”.