Serie B, 21ª giornata: i migliori giocatori, ruolo per ruolo, del torneo cadetto
La 21ª giornata del campionato di Serie B va in archivio con risultati importanti. Come i successi di Frosinone, Venezia e Monza, ovvero le prime tre della graduatoria, così come la vittoria consecutiva numero 2 della Juve Stabia e 3 della Carrarese. In coda vittoria importantissima in chiave salvezza dello Spezia.
Di seguito gli approfondimenti di TMW:
Il punto sulla Serie B: malissimo Dionisi, benissimo Castori e Calabro. Crisi Reggiana - Clicca qui!
Serie B, la classifica assistman: Yeboah del Venezia si porta a -4 da Calò - Clicca qui!
Serie B, la Top11 della 21ª giornata: Hernani devastante. Rubino lo stanno ancora cercando - Clicca qui!
Serie B, i migliori giocatori dopo la 21ª giornata: due del Venezia a caccia di Ghedjemis - Clicca qui!
Serie B, i migliori portieri dopo la 21ª giornata: Joronen ancora davanti a Klinsmann - Clicca qui!
Serie B, i migliori difensori dopo la 21ª giornata: controsorpasso di Svoboda - Clicca qui!
Serie B, i migliori centrocampisti dopo la 21ª giornata: domina la mediana del Venezia - Clicca qui!
Serie B, i migliori attaccanti dopo la 21ª giornata: dietro Ghedjemis il vuoto - Clicca qui!
Serie B, la classifica degli allenatori dopo la 21ª giornata: esordio ok per Longo - Clicca qui!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.