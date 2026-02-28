Pisacane spiega il bacio a Folorunsho, Cuesta si gode l'1-1: il post di Parma-Cagliari

È finito 1-1 al Tardini l'anticipo di Serie A tra Parma e Cagliari, al termine di una gara intensa e divisa in due tronconi. I sardi passano nella ripresa con la perla da quasi centrocampo di Folorunsho, al rientro dopo l’infortunio di dicembre, ma i ducali reagiscono e trovano il pareggio con l'ex Oristanio. Un punto che muove la classifica di entrambe e conferma il buon momento del Parma, al quarto risultato utile consecutivo.

Nel post gara mister Carlos Cuesta ha analizzato così la sfida: "Loro all'inizio hanno cambiato qualcosa rispetto a ciò che ci aspettavamo, giocando tanto tra le linee, poi però siamo stati più aggressivi. Nella ripresa siamo riusciti a essere più compatti, difendendo e attaccando meglio. Siamo cresciuti in tanti aspetti, ma sappiamo che non basta. Volevamo i tre punti, prendiamo quello che abbiamo".

Soddisfatto anche mister Fabio Pisacane: “Venire qui contro una squadra in salute e fare una prestazione del genere per 70 minuti non è facile. Calati dopo l'1-0? Ci siamo abbassati in modo inconscio, tra calo di energia e meriti del Parma. Folorunsho? È un valore aggiunto, lo considero un fratello minore. Il bacio? Era solo per dirgli bentornato".

La classifica aggiornata di Serie A

Inter 64 (26 partite giocate)

Milan 54 (26)

Napoli 50 (26)

Roma 50 (26)

Juventus 46 (26)

Como 45 (26)

Atalanta 45 (26)

Bologna 36 (26)

Sassuolo 35 (26)

Lazio 34 (26)

Parma 33 (27)

Udinese 32 (26)

Cagliari 30 (27)

Genoa 27 (26)

Torino 27 (26)

Fiorentina 24 (26)

Cremonese 24 (26)

Lecce 24 (26)

Pisa 15 (26)

Verona 15 (26)