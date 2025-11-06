Gasperini vuol far svoltare la sua Roma anche in Europa. E non vuol sentir parlare di riposo

Gian Piero Gasperini ha voglia di dare una svolta anche in Europa League, dopo l'ottimo avvio in campionato. La sua Roma è reduce da due sconfitte consecutive nella competizione continentale, normale quindi cercare una vittoria per risistemare la classifica. Nel suo intervento davanti alla stampa, Gasp ha però lanciato anche un monito riguardante le difficoltà delle squadre italiane in Europa:

"Intanto, bisogna conquistare l'ingresso. Senza pensare troppo in avanti, ma bisogna prima conquistare quello che è possibile. Chiaramente le due partite in casa ci costringono ad avere molta attenzione, perché nelle prossime cinque partite bisogna vincerne almeno tre per raggiungere prima di tutto la qualificazione. Le partite sono tutte molto complicate e difficili, perché in Europa ci sono squadre che sono molto preparate. Abbiamo visto che per tutto il calcio italiano ci sono difficoltà a giocare su ritmi che in Europa sono sicuramente diversi rispetto al nostro campionato".

Quindi i temi strettamente legati alla Roma, con Gasperini che non vuol sentir parlare di riposo: "Sono concentrato sulla partita di domani, perché questa è un'altra competizione, e poi alla partita di domenica e ci penseremo domenica. Non c'è nessuno in particolare che abbia bisogno di riposare. Stanotte riposiamo, domani quando si gioca non riposiamo. Faccio fatica a entrare in questa logica del riposo. Se intende il turnover, magari che può giocare anche qualche altro giocatore per valutarlo, o perché magari in questo momento sta bene, allora è diverso. Per riposare... Si riposa a casa", ha spiegato il tecnico giallorosso.