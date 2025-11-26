Arsenal, Calafiori: "Abbiamo fatto più di uno step in avanti a livello di mentalità e di giocatori"

Riccardo Calafiori, difensore dell'Arsenal capolista in Champions League, ha parlato ai microfoni di Sky dopo la vittoria contro il Bayern Monaco:

"Assist poco dopo il mio ingresso in campo? C'è poco da raccontare, appena ho toccato la palla ho messo un cross dentro perché sapevo che ci sarebbe stato qualcuno in area. Questi palloni qua sono quasi impossibili da leggere, o il difensore da autogol oppure segna l'attaccante".

Questo tipo di calcio veloce è la vostra forza

"Abbiamo fatto più di uno step in avanti sia a livello di mentalità sia di giocatori che possiamo mettere in campo. Il mister ci tiene tantissimo a questi passaggi, è una cosa su cui lavoriamo tanto e penso che i risultati in campo si vedono".