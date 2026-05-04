Il Milan col Sassuolo perde senza mai calciare in porta: corsa Champions clamorosamente riaperta

Il Milan cade ancora, e questa volta senza appello: 2-0 in casa del Sassuolo. Una partita che fotografa perfettamente il momento nero dei rossoneri, sintetizzato in un dato pesantissimo: zero tiri in porta al Mapei. Numeri che raccontano più della semplice sconfitta e descrivono una squadra incapace di reagire dopo il vantaggio immediato firmato da Berardi al 6'. Da lì in poi, il buio: Leao spreca l’occasione dell’1-1, poi l’espulsione ingenua di Tomori al 24' indirizza definitivamente la gara. Nel secondo tempo il Sassuolo chiude subito i conti con Laurienté, che al 47’ firma il raddoppio e spegne ogni residua speranza milanista.

Ma c'è dell'altro: un solo gol nelle ultime cinque partite, segnato al Bentegodi contro il Verona, e appena una vittoria nello stesso arco di gare. Il trend è allarmante e certifica una sterilità offensiva evidente. Senza fare gol, inevitabilmente, arrivano le sconfitte: quattro nelle ultime sette, per un bottino complessivo di appena 7 punti conquistati. Serve una scossa immediata a Milanello, perché il rischio concreto è quello di compromettere l’obiettivo stagionale, ossia la qualificazione alla Champions League.

Mister Massimiliano Allegri ha analizzato così il tracollo inaspettato del suo Diavolo in questo girone di ritorno: "Oggi abbiamo fatto una brutta partita, la più brutta del campionato. Bisogna metterla da parte e pensare a lavorare, adesso testa all'Atalanta. È stata una gara molto storta, poi l'espulsione ci ha penalizzato. Bisogna avere la forza di rialzarsi. I punti che abbiamo sono quelli che ci meritiamo. Bisogna trovare la soluzione, che in questo momento secondo me è quella di rimanere uniti, lavorare, fare e preparare la prossima gara con l'Atalanta. Quello che è stato fatto finora va messo da una parte, compresa la brutta gara di oggi. Il destino è ancora nelle nostre mani, questo lo so". Era di ben altro umore, invece, mister Fabio Grosso: "L'approccio alle partite a volte non è stato dei migliori e abbiamo lavorato tanto. Oggi, invece, è stata una partenza importante e stiamo dando valore a un campionato molto molto bello. Stiamo trovando la forza di fare grandi partite, c'è stato un livello super. Servivano coraggio e personalità, i ragazzi meritano complimenti".