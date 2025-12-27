Il Monza riprende il Frosinone, Bianco: "Ci siamo". Palermo, Venezia e le altre: il programma

Il Monza vince ancora: 1-2 a Monza in rimonta per la squadra di . Alla rete di Gliozzi su calcio di rigore al 40' della prima frazione di gioco hanno risposto i gol di Azzi al 50' e di Ravanelli al 65'.

Si tratta del secondo successo di fila dopo il ko contro il Venezia (e dopo 3 gare di fila senza vittorie): la squadra di Paolo Bianco ha superato 4-1 la Cararese la scorsa settimana ed ora è riuscita a ripetersi mettendo pressione alle rivali, a partire dal Frosinone, agganciato in vetta (che domani affronterà l'Empoli).

Le parole del tecnico Paolo Bianco

Paolo Bianco, tecnico del Monza, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match vinto per 2-1 al "Braglia" contro il Modena: "E' stata una bella partita tra due squadre che non si sono risparmiate. Il primo tempo è stato equilibrato, poi nella ripresa siamo stati bravi a mantenere la calma e abbiamo meritato di vincere. Avevo chiesto alla squadra di fare ciò che sa: siamo stati molto bravi perché vincere in questo stadio e contro questo Modena non era semplice".

Sullo scatto mentale fatto dai suoi: "Ci sono tanti esempi di squadre che fanno il doppio salto all'indietro, dalla Serie A alla Serie C. Il Monza è retrocesso molto presto e gli ultimi mesi dello scorso campionato sono stati complicati, ma è stata dura anche all'inizio di questa stagione sia per me che per lo staff. Ci siamo trovati in Serie B con diversi giocatori che hanno fatto la Serie A ad alti livelli, solo lavorando sulla testa potevamo trovarci in questa situazione. Sono stati tutti molto bravi: se non si trovano calciatori convinti di poter determinare, l'allenatore fa fatica. La squadra ha dimostrato di esserci, anche se questo campionato è strano e pericoloso tanto che ci sarà da stare sempre molto attenti. Dovremo essere bravi a continuare così".

Il risultato

Modena-Monza 1-2

40' rig. Gliozzi (MOD), 50' Azzi (MON), 65' Ravanelli (MON)

SERIE B, 18ª GIORNATA

Venerdì 26 dicembre

Sabato 27 dicembre

Ore 12.30 - Spezia – Pescara

Ore 15.00 - Carrarese – Mantova

Ore 15.00 - Catanzaro – Cesena

Ore 15.00 - Empoli – Frosinone

Ore 15.00 - Juve Stabia - Südtirol

Ore 15.00 - Sampdoria – Reggiana

Ore 15.00 - Venezia – Virtus Entella

Ore 17.15 - Palermo – Padova

Ore 19.30 - Bari – Avellino

Ricordiamo adesso anche quella che è la classifica aggiornata:

Frosinone 37

Monza 37*

Venezia 32

Cesena 31

Palermo 30

Modena 29*

Catanzaro 28

Juve Stabia 23

Empoli 23

Padova 22

Avellino 21

Reggiana 20

Carrarese 19

Südtirol 16

Virtus Entella 16

Bari 16

Mantova 14

Spezia 14

Sampdoria 14

Pescara 13

*una gara giocata in più