Il Monza riprende il Frosinone, Bianco: "Ci siamo". Palermo, Venezia e le altre: il programma
Il Monza vince ancora: 1-2 a Monza in rimonta per la squadra di . Alla rete di Gliozzi su calcio di rigore al 40' della prima frazione di gioco hanno risposto i gol di Azzi al 50' e di Ravanelli al 65'.
Si tratta del secondo successo di fila dopo il ko contro il Venezia (e dopo 3 gare di fila senza vittorie): la squadra di Paolo Bianco ha superato 4-1 la Cararese la scorsa settimana ed ora è riuscita a ripetersi mettendo pressione alle rivali, a partire dal Frosinone, agganciato in vetta (che domani affronterà l'Empoli).
Le parole del tecnico Paolo Bianco
Paolo Bianco, tecnico del Monza, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match vinto per 2-1 al "Braglia" contro il Modena: "E' stata una bella partita tra due squadre che non si sono risparmiate. Il primo tempo è stato equilibrato, poi nella ripresa siamo stati bravi a mantenere la calma e abbiamo meritato di vincere. Avevo chiesto alla squadra di fare ciò che sa: siamo stati molto bravi perché vincere in questo stadio e contro questo Modena non era semplice".
Sullo scatto mentale fatto dai suoi: "Ci sono tanti esempi di squadre che fanno il doppio salto all'indietro, dalla Serie A alla Serie C. Il Monza è retrocesso molto presto e gli ultimi mesi dello scorso campionato sono stati complicati, ma è stata dura anche all'inizio di questa stagione sia per me che per lo staff. Ci siamo trovati in Serie B con diversi giocatori che hanno fatto la Serie A ad alti livelli, solo lavorando sulla testa potevamo trovarci in questa situazione. Sono stati tutti molto bravi: se non si trovano calciatori convinti di poter determinare, l'allenatore fa fatica. La squadra ha dimostrato di esserci, anche se questo campionato è strano e pericoloso tanto che ci sarà da stare sempre molto attenti. Dovremo essere bravi a continuare così".
Il risultato
Modena-Monza 1-2
40' rig. Gliozzi (MOD), 50' Azzi (MON), 65' Ravanelli (MON)
SERIE B, 18ª GIORNATA
Venerdì 26 dicembre
Sabato 27 dicembre
Ore 12.30 - Spezia – Pescara
Ore 15.00 - Carrarese – Mantova
Ore 15.00 - Catanzaro – Cesena
Ore 15.00 - Empoli – Frosinone
Ore 15.00 - Juve Stabia - Südtirol
Ore 15.00 - Sampdoria – Reggiana
Ore 15.00 - Venezia – Virtus Entella
Ore 17.15 - Palermo – Padova
Ore 19.30 - Bari – Avellino
Ricordiamo adesso anche quella che è la classifica aggiornata:
Frosinone 37
Monza 37*
Venezia 32
Cesena 31
Palermo 30
Modena 29*
Catanzaro 28
Juve Stabia 23
Empoli 23
Padova 22
Avellino 21
Reggiana 20
Carrarese 19
Südtirol 16
Virtus Entella 16
Bari 16
Mantova 14
Spezia 14
Sampdoria 14
Pescara 13
*una gara giocata in più
