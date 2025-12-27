Salah manda l'Egitto agli ottavi, Marocco rimontato: Coppa d'Africa, risultati e classifiche

C'è chi con poche briciole e lo stretto indispensabile è riuscito ad approdare direttamente agli ottavi di Coppa d'Africa 2025 e chi, invece, si mangia le mani per una prestazione opaca, rimandando il pass all'ultima gara. La prima fortunata nazionale che ha già entrambi i piedi nel turno ad eliminazione diretta è l'Egitto, trascinato dalla sua star Mohamed Salah con un semplice rigore che ha trafitto il Sudafrica. Così i Faraoni sono saliti a quota 6 punti, qualificandosi dunque allo step successivo della competizione continentale.

Tra Zimbabwe e Angola invece è finita in parità (1-1), entrambe con il primo punto del girone B guadagnato ma un arduo compito da affrontare nell'ultimo match. Per mettere in discussione il Sudafrica o sgranocchiare punti all'Egitto già con la pancia potenzialmente piena. Rimandato invece l'appuntamento con gli ottavi per il Marocco di Hakimi - preservato dal CT Regragui nonostante abbia recuperato dall'infortunio: il rigore di Brahim Diaz è stato azzerato dal penalty di Sinayoko, così il Mali è salito a 2 punti e si prepara al tutto per tutto nell'ultima gara con le Comore.

A proposito delle Comore, il CT Cusin ha sfiorato per un pelo il primo punto della CAN 2025 nell'incontro con lo Zambia che ha invece deluso. Mancando il possibile sorpasso sul Mali nella classifica del gruppo A che resta apertissimo.

I RISULTATI DI OGGI

Angola - Zimbabwe 1-1

Egitto - Sudafrica 1-0

Zambia - Comore 0-0

Marocco - Mali 1-1

CLASSIFICA GRUPPO A

1. Marocco 4 punti

2. Mali 2

3. Zambia 2

4. Comore 0

CLASSIFICA GRUPPO B

1. Egitto 6

2. Sudafrica 3

3. Zimbabwe 1

4. Angola 1

IL PROGRAMMA DI DOMANI

Gruppo D

Benin - Botswana ore 13:30

Senegal - DR Congo ore 16:00