Il Napoli tornerà a fare il Napoli: si torna alla linea verde, con Perrone in cima alla lista

Il Napoli tornerà a fare il Napoli: investire su calciatore giovani e forti, farli crescere ancor di più e aumentarne il valore. Sono queste le linee guida per l'estate prossima e il nome che nelle ultime ore ha preso quota per il centrocampo è quello di Maximo Perrone. Il regista argentino del Como è considerato uno dei profili ideali per avviare il rinnovamento voluto dalla dirigenza e rappresenta al momento il primo obiettivo per rinforzare la mediana in vista dell’estate.

La trattativa non si preannuncia semplice. Il Como non ha particolare urgenza di vendere, anche perché conta di sistemare le questioni legate al Fair Play Finanziario attraverso un accordo con la UEFA. Inoltre sull’operazione pesa la posizione del Manchester City, che ha mantenuto il diritto di recompra e anche una percentuale del 30% sulla futura rivendita. Elementi che potrebbero condizionare qualsiasi trattativa. Nel frattempo Perrone resta concentrato sul finale di stagione con i lariani, impegnati tra campionato e Coppa Italia con l’obiettivo di continuare a inseguire un piazzamento europeo.

Il possibile arrivo di un centrocampista si inserisce in un progetto più ampio. La priorità del direttore sportivo Manna è abbassare l’età media della rosa, inserendo giocatori di prospettiva senza perdere competitività. In quest’ottica restano da valutare le posizioni di Lobotka e Anguissa, mentre anche i rinnovi di Juan Jesus e Spinazzola dipenderanno dalle scelte tecniche.

Per il centrocampo restano monitorati anche profili come Tonali, Joao Gomes e il giovane Manzambi, mentre sugli esterni si valutano soluzioni come Juanlu Sanchez, Singo e Giay. In avanti, tra le possibili occasioni, piace Zeballos. La linea guida è chiara: costruire una squadra più giovane, ma pronta a restare ai vertici.