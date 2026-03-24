Rinnovo in salita per Celik, ampia distanza fra domanda e offerta. E occhio alla Juve

Rinnovo in salita per Zeki Celik. Il terzino turco è in scadenza di contratto a giugno ed è sempre più lontano dalla Roma.

Distanza tra richiesta e offerta. Il giocatore si aspetta un ingaggio da 4 milioni netti per restare, l'ultima offerta è di 2.4. Gian Piero Gasperini sta facendo pressione da tempo per provare a convincere la dirigenza ad avvicinarsi alla richiesta del calciatore in modo da arrivare alla firma, ma Massara non si è ancora mosso dall'ultima proposta fatta e rifiutata dal giocatore e dal suo entourage.

Non è poi un mistero che su Celik ci sia anche l'interessamento della Juventus, che per il momento sta osservando la situazione in attesa di formulare la sua offerta al turco. Arrivato alla Roma a luglio 2022, Celik in giallorosso ha raccolto 143 presenze, segnando 2 reti e servendo 10 assist.