Inizia l'avventura a Riad del Milan: Allegri convoca Leao e Fofana, Gimenez e Gabbia no

Inizia l’avventura in Supercoppa del Milan. La squadra di Massimiliano Allegri è atterrata in serata a Riad dove poi disputerà la semifinale contro il Napoli. Il tecnico rossonero poi valuterà la situazione per quanto riguarda alcuni giocatori che erano in dubbio. Regolarmente presenti sull’aereo sia Youssouf Fofana e Rafael Leao mentre Matteo Gabbia e Santiago Gimenez sono rimasti a Milano.

Il centravanti messicano sta vivendo il peggior momento da quando è arrivato a vestire la maglia rossonera. Dopo le voci insistenti su una presunta sua cessione in estate e a gennaio, un infortunio lo ha costretto ai box ed è possibile che debba anche operarsi. Gabbia deve recuperare dopo il trauma contusivo al ginocchio, resterà a lavorare al centro sportivo e in caso di recupero lampo salirà su un volo di 5 ore per l'Arabia Saudita e si renderà disponibile per la finale contro la vincente di Bologna-Inter.

Di seguito riportiamo invece i giocatori che il mister ha chiamato per la sfida in Arabia Saudita.

Supercoppa Italiana 2025, i giocatori del Milan convocati da Max Allegri

PORTIERI: Maignan, Terracciano, Pittarella.

DIFENSORI: Tomori, De Winter, Pavlovic, Odogu, Dutu, Vladimirov.

CENTROCAMPISTI: Saelemaekers, Athekame, Fofana, Loftus-Cheek, Ricci, Jashari, Modric, Rabiot, Bartesaghi, Estupinan, Sala.

ATTACCANTI: Leao, Pulisic, Nkunku, Ibrahimovic, Borsani.