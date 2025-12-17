Dembele trionfa al FIFA The Best. Dominio PSG: premiati anche Luis Enrique e Donnarumma

Dopo il trionfo al Pallone d’Oro, Ousmane Dembélé ha concesso il bis e ha aggiunto un altro prestigioso riconoscimento alla sua stagione da sogno, vincendo il premio FIFA The Best come miglior giocatore della scorsa stagione. La cerimonia si è svolta a Doha, in Qatar, alla vigilia della finale di Coppa Intercontinentale tra PSG e Flamengo, e ha visto la partecipazione di oltre 800 ospiti tra personalità del calcio mondiale. Con questo successo, Dembélé diventa il primo francese a iscrivere il proprio nome nell’albo d’oro del premio creato dalla FIFA nel 2016, affiancando campioni come Cristiano Ronaldo, Luka Modric, Lionel Messi, Robert Lewandowski e Vinicius.

L’attaccante del PSG ha voluto ringraziare compagni, famiglia e club: "Il lavoro paga. Grazie al PSG per una stagione fantastica. E grazie a Gianni Infantino per il messaggio ricevuto il giorno del mio compleanno. Spero di poter ripetere tutto anche il prossimo anno". Dembélé ha battuto avversari del calibro di Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Mohamed Salah e Harry Kane, con la vittoria decisa tramite il voto combinato di tifosi, media, capitani e commissari tecnici delle nazionali.

Il PSG è stato grande protagonista anche negli altri premi: Luis Enrique ha conquistato il titolo di miglior allenatore maschile, ritirato dall’assistente Rafael Pol, mentre sei parigini figurano nel "Team of the Year" maschile, tra cui Donnarumma (oggi al Manchester City e premiato come miglior portiere), Hakimi, Nuno Mendes, Vitinha e lo stesso Dembélé. Tra gli altri premi, Aitana Bonmati è stata incoronata miglior giocatrice, mentre Santiago Montiel ha ricevuto il Premio Puskas.