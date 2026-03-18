Bologna, Italiano: "Bernardeschi bastava rimetterlo in condizione. Domani si esalterà"

Nel corso del suo intervento a Sky Sport alla vigilia dell'euroderby contro la Roma, il tecnico del Bologna Vincenzo Italiano ha parlato anche di alcuni singoli della sua rosa:

Il turnover e la grande disponibilità della squadra?

"Ravaglia e Lucumì ci saranno. John è di grande livello quando è concentrato e attento, quando ha attenzione. Si sta esprimendo bene dopo il fastidio, domani sarà lui lì dietro a dirigere per guidare i compagni. Voglio una partita alla Lucumì, quella che se è concentrato ti dà solidità. Non dovremo subire l'ambiente, giocare tranquilli e fare quello che sappiamo. In estate ci eravamo detti di voler essere ancora dentro a marzo-aprile e ci siamo, domani liberi di testa per cercare di fare il massimo".

Cosa pensa della Roma?

"Sappiamo chi affrontiamo, sappiamo il valore della Roma che è superiore al nostro, ma le partite di questa importanza possono nascondere qualsiasi sorpresa e vediamo domani cosa verrà fuori".

Bernardeschi se lo aspettava così determinante?

"E' bastato metterlo di nuovo in condizione, fargli riprendere quel ritmo che conosceva, poi quel mancino, quella qualità e quelle giocate le ha sempre avute, così come la fisicità quando va in condizione. Sta venendo fuori con prestazioni di alto livello, di qualità, è un calciatore che non si discute. Questo è un palcoscenico che lui conosce bene, ha vinto scudetti, trofei ed è campione d'Europa. E' una partita che uno come lui non soffrirà dal punto di vista emotivo, anzi".