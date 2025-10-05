Lecce, anche vincere così è bello. Al Parma di Cuesta manca concretezza in zona gol

Finalmente una gioia per il Lecce che, dopo aver ripreso per i capelli il match contro il Bologna pareggiando in extremis per 2-2, ha colto oggi sul campo del Parma la prima vittoria del suo campionato. 3 punti importanti per i salentini, per la classifica ma anche per come sono arrivati. La sfida del Tardini non passerà infatti alla storia sul piano estetico, ma certamente i giallorossi l'hanno fatta loro con carattere, solidità difensiva e capacità di sfruttare anche un singolo episodio: doti fondamentali, se vuoi restare in massima serie. Dall'altra parte, i crociati per la 4 volta su 6 giornate di campionato non sono andati a segno: dato da migliorare quanto prima.

Di Francesco si gode i 3 punti e 'coccola' Sottil

Non può che esultare Eusebio Di Francesco, come si evince dalle sue parole nella conferenza stampa post partita: "Successo che dà maggiore consapevolezza a ciò che facciamo in settimana. È stata veramente un'ottima risposta. Ovviamente ci sono partite dentro la partita, e oggi abbiamo letto tutto bene. Abbiamo concesso poco al Parma. Nel finale è diventato calcio inglese, hanno ottimi saltatori, ma siamo stati bravi a gestire questi momenti. Potevamo essere più lucidi nel chiudere la gara, ma complimenti ai ragazzi e ai nostri tifosi, che sono accorsi numerosi e gli dedico la vittoria. Sottil? Ha caratteristiche diverse dagli altri e a volte non si rende conto di quanto è forte, soprattutto nei dribbling".

Cuesta resta positivo, ma pretende passi in avanti

"La volontà c'era, la capacità di creare pericoli anche a volte. Ci piacerebbe aumentare la frequenza perché possiamo farlo". Parole di Carlos Cuesta, riguardo alla pochezza del Parma negli ultimi metri. Il mister crociato prosegue così: "Il Parma nel secondo tempo ha avuto la capacità di essere nella metà campo avversaria. A volte abbiamo creato occasioni, altre no ma nemmeno loro. Possiamo certamente fare meglio".