Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Lecce, anche vincere così è bello. Al Parma di Cuesta manca concretezza in zona gol

Lecce, anche vincere così è bello. Al Parma di Cuesta manca concretezza in zona golTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 00:38I fatti del giorno
di Paolo Lora Lamia

Finalmente una gioia per il Lecce che, dopo aver ripreso per i capelli il match contro il Bologna pareggiando in extremis per 2-2, ha colto oggi sul campo del Parma la prima vittoria del suo campionato. 3 punti importanti per i salentini, per la classifica ma anche per come sono arrivati. La sfida del Tardini non passerà infatti alla storia sul piano estetico, ma certamente i giallorossi l'hanno fatta loro con carattere, solidità difensiva e capacità di sfruttare anche un singolo episodio: doti fondamentali, se vuoi restare in massima serie. Dall'altra parte, i crociati per la 4 volta su 6 giornate di campionato non sono andati a segno: dato da migliorare quanto prima.

Di Francesco si gode i 3 punti e 'coccola' Sottil
Non può che esultare Eusebio Di Francesco, come si evince dalle sue parole nella conferenza stampa post partita: "Successo che dà maggiore consapevolezza a ciò che facciamo in settimana. È stata veramente un'ottima risposta. Ovviamente ci sono partite dentro la partita, e oggi abbiamo letto tutto bene. Abbiamo concesso poco al Parma. Nel finale è diventato calcio inglese, hanno ottimi saltatori, ma siamo stati bravi a gestire questi momenti. Potevamo essere più lucidi nel chiudere la gara, ma complimenti ai ragazzi e ai nostri tifosi, che sono accorsi numerosi e gli dedico la vittoria. Sottil? Ha caratteristiche diverse dagli altri e a volte non si rende conto di quanto è forte, soprattutto nei dribbling".

Cuesta resta positivo, ma pretende passi in avanti
"La volontà c'era, la capacità di creare pericoli anche a volte. Ci piacerebbe aumentare la frequenza perché possiamo farlo". Parole di Carlos Cuesta, riguardo alla pochezza del Parma negli ultimi metri. Il mister crociato prosegue così: "Il Parma nel secondo tempo ha avuto la capacità di essere nella metà campo avversaria. A volte abbiamo creato occasioni, altre no ma nemmeno loro. Possiamo certamente fare meglio".

Articoli correlati
Senza Valeri il Parma si spegne: poca produzione a livello offensivo Senza Valeri il Parma si spegne: poca produzione a livello offensivo
Sottil decide il match al Tardini. Gazzetta di Parma amara: "Regalati tre punti al... Sottil decide il match al Tardini. Gazzetta di Parma amara: "Regalati tre punti al Lecce"
Gabriel Brazao, chi era costui? Eppure per Julio Cesar può succedere a Neuer Gabriel Brazao, chi era costui? Eppure per Julio Cesar può succedere a Neuer
Altre notizie I fatti del giorno
Serie A, da Vlahovic e Bremer fino a Dovbyk: tutte le probabili formazioni del 6°... Serie A, da Vlahovic e Bremer fino a Dovbyk: tutte le probabili formazioni del 6° turno
La vigilia di Juve-Milan tra ritorni, parolacce, battute e ultimi dubbi di formazione... La vigilia di Juve-Milan tra ritorni, parolacce, battute e ultimi dubbi di formazione
Atalanta, solo 1-1 con il Como. Juric: "Mancano punti". Fabregas è a un passo dall'Europa... Atalanta, solo 1-1 con il Como. Juric: "Mancano punti". Fabregas è a un passo dall'Europa
Inter, a San Siro è una festa: 4-1 alla Cremonese. Chivu: "Siamo stati dominanti"... Inter, a San Siro è una festa: 4-1 alla Cremonese. Chivu: "Siamo stati dominanti"
All'Olimpico un 3-3 mai visto. Rigori, VAR e risse: tra Lazio e Torino succede di... All'Olimpico un 3-3 mai visto. Rigori, VAR e risse: tra Lazio e Torino succede di tutto
Lecce, anche vincere così è bello. Al Parma di Cuesta manca concretezza in zona gol... Lecce, anche vincere così è bello. Al Parma di Cuesta manca concretezza in zona gol
Serie B, i risultati del sabato: colpi esterni per Venezia, Reggiana e Palermo Serie B, i risultati del sabato: colpi esterni per Venezia, Reggiana e Palermo
Serie A, da Vlahovic fino a Dovbyk: tutte le probabili formazioni del 6° turno Serie A, da Vlahovic fino a Dovbyk: tutte le probabili formazioni del 6° turno
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Con Lautaro e due gioiellini come Bonny e Pio l’Inter ha i gol scudetto. Sarri e la Lazio che non decolla, Fabregas supera l’esame Dea. Chissà se il mondo Juve rimpiange il corto muso di Allegri
Le più lette
1 Juventus-Milan, le probabili formazioni: rientra Conceicao dal 1', fiducia a Gimenez
2 Napoli-Genoa, le probabili formazioni: Neres in vantaggio su KDB. Lucca-Lang a gara in corso
3 Serie A, 6^ giornata LIVE: Juve senza Bremer, De Winter dal 1'
4 Con Lautaro e due gioiellini come Bonny e Pio l’Inter ha i gol scudetto. Sarri e la Lazio che non decolla, Fabregas supera l’esame Dea. Chissà se il mondo Juve rimpiange il corto muso di Allegri
5 Bologna-Pisa, le probabili formazioni: Rowe verso la prima maglia da titolare al Dall'Ara
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Tante occasioni, solo due gol: Udinese-Cagliari finisce 1-1, Kabasele risponde a Borrelli
Immagine top news n.1 Juve-Milan, i convocati di Tudor: c'è Thuram, Bremer non ce la fa. Prima volta per Pedro Felipe
Immagine top news n.2 Bonny show. Inter, quest'anno è un'altra storia rispetto a Correa, Arnautovic e Taremi
Immagine top news n.3 Lazio alle prese con l'emergenza infortuni: per Zaccagni rischio lesione, Rovella si opera
Immagine top news n.4 Nesta incorona Modric: "Era dai tempi di Pirlo che a San Siro non c’era uno così"
Immagine top news n.5 Juventus, stasera emissari dell'Arsenal allo Stadium. Ma l'attaccante è vicino al rinnovo
Immagine top news n.6 La vigilia di Juve-Milan tra ritorni, parolacce, battute e ultimi dubbi di formazione
Immagine top news n.7 Inter, a San Siro è una festa: 4-1 alla Cremonese. Chivu: "Siamo stati dominanti"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Christian Pulisic deve ancora rinnovare con il Milan: cosa vuol fare il club? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Mercato o attaccanti in rosa? Come sostituirà Belotti il Cagliari?
Immagine news podcast n.2 Emergenza nerissima per l'Atalanta: scopriremo un altro giovane talento?
Immagine news podcast n.3 La clamorosa incoronazione di Hojlund da parte di De Bruyne
Immagine news podcast n.4 Stanno pagando sempre di più le scelte di Ausilio per la rosa dell'Inter
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Giorgio Perinetti: "Il VAR è un male necessario. Quello sperimentato in C è un passo avanti"
Immagine news Altre Notizie n.2 McTominay, ecco come può tornare decisivo secondo gli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 Juve-Milan, la lettura del big match di Serie A degli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Roma, Gasperini: "A Firenze gara importante per entrambe. Rigore? Meglio tre angoli..."
Immagine news Serie A n.2 Udinese-Cagliari 1-1, le pagelle: Borrelli cinico, Zaniolo no. Caprile salva tutto nel finale
Immagine news Serie A n.3 Serie A, la classifica aggiornata: Udinese e Cagliari vanno a braccetto, 8 punti per entrambe
Immagine news Serie A n.4 Fiorentina, Pioli: "Dobbiamo alzare l'asticella e vogliamo la prima vittoria a tutti i costi"
Immagine news Serie A n.5 Tante occasioni, solo due gol: Udinese-Cagliari finisce 1-1, Kabasele risponde a Borrelli
Immagine news Serie A n.6 Bonny: "Quest'Inter può arrivare in fondo a tutto. Chivu? Chiede le stesse cose di Parma"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Carrarese-Juve Stabia, le formazioni ufficiali: turnover obbligato per le Vespe. Varia anche Calabro
Immagine news Serie B n.2 SudTirol-Empoli, le formazioni ufficiali: i toscani si affidano a Shpendi. Pagliuca si gioca il futuro
Immagine news Serie B n.3 Panchine traballanti in B: l'ultima gara prima della sosta potrebbe esser decisiva. Il punto
Immagine news Serie B n.4 Reggiana, Magnani: "Felice di esser tornato in campo. Abbiamo ampi margini di miglioramento"
Immagine news Serie B n.5 Palermo, Pierozzi: "Vittoria sofferta ma bellissima. Stupendo aver dato continuità"
Immagine news Serie B n.6 Reggiana, Tavsan: "Posso giocare in diverse posizioni. Posso ancora crescere"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, 8ª giornata - Recupero infinito, ma il Ravenna vince. Pari tra Novara e Triestina
Immagine news Serie C n.2 Foggia, Rossi: "Abbiamo giovani interessanti ma serve maggiore continuità di risultati"
Immagine news Serie C n.3 Serie C, 8ª giornata - Al Ravenna sorride il primo tempo del lunch match del Girone B
Immagine news Serie C n.4 Giana Erminio, Espinal: "Ci è andata bene, i subentrati hanno dato il massimo"
Immagine news Serie C n.5 Cavese, Prosperi: "Il derby con la Salernitana è una partita che si prepara da sola"
Immagine news Serie C n.6 Perugia, Braglia: "Col Carpi mi aspetto una prestazione diversa, soprattutto nell’atteggiamento"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, 1ª giornata - Esordio soddisfacente per la Lazio: battuto il Como Women
Immagine news Calcio femminile n.2 Juventus Women, Canzi: "Il pareggio con il Sassuolo? Non sono affatto due punti persi"
Immagine news Calcio femminile n.3 Genoa Women, finalmente si parte! Oggi il debutto in Serie A, alla "Sciorba" arriva il Milan
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Femminile, continua la prima giornata: due gare in programma oggi
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Femminile, la Juventus debutta con un pari: 0-0 contro il Sassuolo
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, 1ª giornata - Al Napoli basta Floe per battere una big: Fiorentina ko
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Da Matera fino alla Serie A: la storia di Luigi De Canio Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Pio e Francesco, quando essere italiani è pericoloso