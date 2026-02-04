Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Termina il mistero Cristiano Ronaldo: nessuna fuga, è in Arabia Saudita ed è tornato ad allenarsi

© foto di www.imagephotoagency.it
Gaetano Mocciaro
Oggi alle 19:54
Gaetano Mocciaro

Termina il mistero Cristiano Ronaldo. L'asso portoghese è tornato ad allenarsi con l'Al Nassr dopo la protesta seguita alla firma di Karim Benzema con i rivali dell'Al Hilal.

Riassumendo le puntate precedenti: CR7 non ha gradito il mancato arrivo dell'ex compagno di squadra ai tempi del Real Madrid e in generale ha evidenziato come l'Al Hilal abbia condotto un mercato più opulento del suo al Nassr: da una parte, oltre a Benzema, sono arrivati anche Kader Meite, dal Rennes, per 30 milioni; Saimon Bouabré, dal NEOM, per 23 milioni e anche l'ex viola Pahlo Mari. L'Al Nassr ha risposto con un paio di giocatori sauditi.

Secondo Ronaldo, l'Al-Nassr non godrebbe dello stesso sostegno finanziario dei club controllati dal fondo sovrano PIF, ovvero Al-Hilal, Al-Ahli e Al-Ittihad, affermando che la sua squadra "non ha il potere politico dell'Al-Hilal". La SPL difende la regolarità del campionato: i fondi privati sono ammessi, ma l’organizzazione vigila affinché nessuna squadra abbia vantaggi ingiustificati. Nonostante ciò, Ronaldo ha reagito con rabbia, rifiutando di scendere in campo lunedì contro l'Al Riyadh e di allenarsi il giorno seguente.

Tuttavia, a due giorni dalla sfida contro l'Al-Ittihad riecco CR7 allenarsi agli ordini di Jorge Jesus. Lo ha reso noto lo stesso giocatore con un post sui suoi canali ufficiali. Nessuna frase a effetto, solo due cuori con i colori giallo e blù, che rappresentano l'Al Nassr. In questi giorni si erano ipotizzati vari scenari, tra i quali quelli di un Cristiano Ronaldo in Portogallo. I fatti dicono che è rimasto in Arabia Saudita. Non è ancora dato sapere se scenderà in campo per la prossima partita di campionato, intanto domani festeggerà i 41 anni.

