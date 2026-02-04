Calzada commenta il mal di pancia di CR7: "Perché si arrabbia? Benzema era un'occasione"

Cristiano Ronaldo ha deciso di prendersi una pausa temporanea dall’Al-Nassr, come riportato negli ultimi giorni dalla stampa saudita. Il cinque volte Pallone d’Oro ha rifiutato di giocare la scorsa partita e di allenarsi durante la settimana, criticando un presunto mancato equilibrio tra i maggiori club del campionato saudita. In particolare, Ronaldo avrebbe contestato il trasferimento di Karim Benzema al rivale Al-Hilal, sostenendo che questo comprometterebbe la competitività della competizione.

La risposta non si è fatta attendere. Ospite del programma spagnolo El Larguero, il CEO dell'Al-Hilal, Esteve Calzada, ha commentato: "Perché è arrabbiato? Bisognerebbe chiederglielo. A noi è stata offerta un’opportunità unica perché cercavamo un attaccante, e Benzema è un Pallone d’Oro con un talento straordinario. Inoltre non ha bisogno di adattarsi al nostro campionato: è stato un inserimento perfetto e già stiamo vedendo i benefici commerciali".

Calzada ha inoltre ricordato come anche k0Al-Nassr abbia rinforzato la squadra con colpi importanti come Kingsley Coman e João Félix negli ultimi mesi, sottolineando come il mercato saudita stia vivendo una fase di grande investimento e attrazione di star internazionali.