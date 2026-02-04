Al Nassr, Ronaldo è furioso col PIF ma nessuna fuga: CR7 è rimasto in Arabia Saudita
Le indiscrezioni delle ultime ore hanno agitato l’ambiente saudita, parlando di un possibile strappo tra Cristiano Ronaldo e l’Al-Nassr. Alla base del malcontento ci sarebbe la presunta preferenza accordata dal PIF, il fondo che controlla vari club del campionato, all’Al-Hilal rispetto ad altre società. Dopo l’assenza nell’ultima gara ufficiale, qualcuno ha ipotizzato un ritorno del fuoriclasse a Madeira e una possibile uscita anticipata dall’Arabia Saudita.
Secondo quanto riportato da Record, però, una parte di queste ricostruzioni non corrisponde al vero. Il quotidiano lusitano smentisce il viaggio in Portogallo e assicura che Ronaldo sarà regolarmente presente all’allenamento di martedì, in vista della sfida contro l’Al-Ittihad.
Resta comunque un punto fermo: l’attaccante non sarebbe soddisfatto del trattamento riservato al suo club e guarda con attenzione all’evolversi della situazione. Il suo futuro nella Saudi Pro League, dunque, non appare così scontato come fino a qualche settimana fa. Per ora nessun addio imminente, ma un clima di tensione che continua ad alimentare interrogativi sul destino di CR7 a Riyadh.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.