"È uno show, ci fa bene": persino il presidente de LaLiga vuole scippare Mourinho al Benfica

Mentre si è defilato dalla corsa alla panchina dell'Italia, José Mourinho è finito nel mirino de LaLiga. O meglio, del presidente Javier Tebas, che ha lasciato intendere di vedere di buon occhio un eventuale ritorno dello Special One sulla panchina del Real Madrid - al netto dei rumor insistenti emersi nelle ultime settimane - lasciando così il Benfica. Il motivo? La presenza del tecnico portoghese nella massima lega spagnola concederebbe solo vantaggi.

"Se è ciò che il Real Madrid e i suoi dirigenti decideranno, sarà un bene per il Real Madrid. Mourinho è uno show, uno spettacolo, e questo fa bene alla LaLiga", ha detto Tebas. "È uno dei grandi allenatori del mondo e di primo livello. Tutto ciò che è di primo livello nella nostra competizione mi aggrada", ha affermato il leader del campionato spagnolo durante il gala annuale dell'Associazione Spagnola dello Sport.

In realtà non sarebbe Mourinho in pole position, ma l'ex allenatore del Liverpool Jurgen Klopp, indicato come il favorito dei merengues. Tuttavia, lo Special One vanterebbe ottimi rapporti con il leader sulla poltrona del Real Madrid, il presidente Florentino Perez. Questo però non fa altro che aumentare la pressione sulle spalle di Alvaro Arbeloa, destinato a lasciare il club dei blancos al termine della stagione. Mentre Mourinho recentemente ha dichiarato di avere un desiderio: "Il mio prossimo obiettivo è portare il Benfica in Champions".