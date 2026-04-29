Mourinho-Real Madrid, il Benfica si cautela: sondaggi in Premier League per il sostituto
Le voci sulla futura panchina del Real Madrid continuano ad alimentare il dibattito internazionale. Nelle ultime ore è emersa un’indiscrezione secondo cui Florentino Pérez avrebbe individuato in José Mourinho il profilo preferito per guidare i blancos, anche se le conferme non sono univoche.
Alcuni media hanno rilanciato con decisione la notizia, mentre altri invitano alla prudenza, sottolineando come lo Special One rientri sì nella lista dei candidati, ma senza una posizione così definita. Un intreccio di rumors che mantiene alta l’attenzione attorno al futuro tecnico del club spagnolo.
Intanto, il possibile effetto domino coinvolgerebbe anche il Benfica, attuale squadra dell’allenatore portoghese. Secondo quanto riportato da Record, il club lusitano si starebbe già muovendo in via preventiva, sondando il mercato alla ricerca di un eventuale sostituto.
Tra i nomi emersi c’è quello di Marco Silva, attualmente al Fulham e in scadenza di contratto a giugno. Un profilo che potrebbe rappresentare una soluzione concreta in caso di addio.
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