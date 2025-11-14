Odenthal nel mirino di Samp e Avellino, Sudtirol su Vallana. Bracaglia rinnova col Frosinone

Movimenti e indiscrezioni di mercato nel campionato cadetto. Dopo la promozione conquistata con il Sassuolo, Cas Odenthal non ha ancora trovato spazio con Fabio Grosso e a gennaio potrebbe lasciare l’Emilia. Il difensore olandese, già accostato alla Sampdoria, piace anche all’Avellino, che cerca rinforzi per una difesa finora troppo perforata. I rapporti tra irpini e neroverdi — consolidati dagli arrivi estivi di Missori, Kumi e D’Andrea — potrebbero agevolare l’operazione, con un primo contatto tra il ds Mario Aiello e Francesco Palmieri avvenuto durante il Gran Galà del Calcio.

Intanto, secondo Tuttomercatoweb.com, il Sudtirol valuta il ritorno del giovane centrocampista Edoardo Vallana, oggi alla Primavera della Juventus. Il classe 2007, sotto contratto con i bianconeri fino al 2027, ha già vestito la maglia biancorossa la scorsa stagione collezionando 29 presenze.

Capitolo rinnovi in casa Frosinone: dopo quello del portiere Lorenzo Palmisani fino al 2029, il dg Pietro Doronzo ha annunciato che a breve arriverà anche la firma di Gabriele Bracaglia. “Abbiamo voluto legare alla squadra un patrimonio della società e della città – ha spiegato Doronzo –. Anticipo che a giorni ci sarà anche il rinnovo di Bracaglia. Per Ghedjemis non c’è bisogno, il contratto scade nel 2028”.