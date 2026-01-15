Paratici torna in Serie A, ora è ufficiale: finisce il mercato al Tottenham, poi la Fiorentina

La Fiorentina ha rotto gli indugi e interrotto il flusso di notizie contrastanti e di incertezza che aleggiava attorno alla figura di colui che è stato da tempo designato come nuovo uomo mercato, ma sul cui annuncio ufficiale regnava il silenzio. Adesso carta canta e racconta che sarà proprio Fabio Paratici il prossimo responsabile del calciomercato per la Fiorentina.

Con alcune, importanti specifiche. La prima e fondamentale è che Paratici non arriverà adesso al Viola Park, ma solamente una volta che avrà terminato il calciomercato di gennaio nella sua attuale funzione, quella di co-direttore sportivo del Tottenham. Recita chiaro in tal senso anche il breve comunicato ufficiale diramto dalla Fiorentina per dare l'annuncio dell'arrivo del nuovo dirigente: "ACF Fiorentina è lieta di comunicare che Fabio Paratici, a partire dal 4 febbraio 2026, assumerà l’incarico di Direttore Sportivo della Fiorentina". L'attuale DS, Roberto Goretti, proseguirà comunque al fianco di Paratici.

Di fatto, comunque, il dirigente saluta già adesso il Tottenham. Questo il messaggio di commiato di Paratici al mondo Spurs: "Voglio ringraziare Vinai e il board per aver accolto il mio desiderio di tornare in Italia e unirmi alla Fiorentina. Ho amato il tempo trascorso qui, ma questa opportunità, unita alla necessità di stabilirmi in patria, mi ha portato a questa decisione. Gli Spurs sono un club che porterò nel cuore, ricco di persone appassionate che lavorano per il successo del progetto. Non ho dubbi che raggiungeranno i loro obiettivi e continuerò a seguirli con attenzione dall'Italia".