Più Genoa che Parma, ma al Tardini finisce 0-0. Mercato, De Rossi rispetta i suoi

Prendi e porta a casa, anche se con qualche rimpianto: deve essere questo il sentimento dominante di Parma e Genoa che, nel lunch match della 21^ giornata andato in scena al Tardini, hanno chiuso con un pareggio per 0-0. I ducali sono parsi troppo timidi nel primo tempo mentre nella ripresa, pur avendo mostrato dei miglioramenti, hanno dovuto fare i conti con la loro ormai cronica poca efficacia sotto porta. Dall'altra parte i grifoni hanno creato certamente di più, ma evidentemente il portiere parmense Corvi sente la concorrenza di Suzuki e Rinaldi e ha tenuto il punteggio sullo 0-0 con almeno tre interventi determinanti su Colombo.

Cuesta vuole di più

"Mi sembra un'ottima base per crescere, ma vogliamo creare più pericoli e fare più gol mantenendo la solidità difensiva". Così ha parlato il tecnico del Parma Carlos Cuesta a fine partita, esternando un mix tra soddisfazione per quanto visto contro il Genoa e volontà di vedere ulteriore crescita nelle prossime uscite. Per quanto riguarda la crescita di concretezza in area avversaria, ma anche nella propria, ha detto: "Per me la ricetta è sempre la stessa: sapere dove vuoi andare e come costruire quel processo, lavorando e analizzando molto, mettendo i giocatori nei loro punti di forza per invitarli a mostrare le loro qualità, aiutandoli a creare le connessioni tra di loro. Lo stesso a livello difensivo. La linea del calcio è sempre la stessa".

De Rossi glissa sul mercato

Quarto risultato utile consecutivo per il Genoa, che con De Rossi è ormai da qualche settimana fuori dalle ultime tre posizioni. Salvezza dunque alla portata, a maggior ragione se arrivasse qualche innesto dal mercato. Un argomento che però non viene minimamente toccato da De Rossi, concentrato sul materiale che ha già a disposizione: "Al Genoa serve che i suoi giocatori siano sempre quelli di oggi. Non posso parlare di mercato qui mentre loro stanno giù a leccarsi le ferite. Porto troppo rispetto a loro per venire qui e dire le caratteristiche che mancano. Non dovessero bastare per salvarsi allora sarà colpa mia".