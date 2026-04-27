Domani serata di gala con PSG-Bayern, i convocati di Kompany: sono 4 gli assenti
TUTTO mercato WEB
Di seguito i convocati di Vincent Kompany, tecnico del Bayern Monaco, per l'andata delle semifinali di Champions League contro il Paris Saint-Germain. Quattro gli assenti, ossia Lennart Karl, Tom Bischof, Raphael Guerreiro e Serge Gnabry. Recupera invece Ulreich. Di seguito l'elenco completo:
PORTIERI: Neuer, Ulreich, Urbig
DIFENSORI: Upamecano, Kim Min-Jae, Tah, Davies, Ito, Laimer, Ofli, Pavic, Stanisic
CENTROCAMPISTI: Kimmich, Goretzka, Musiala, Pavlovic
ATTACCANTI: Kane, Jackson, Luis Diaz, Olise
Altre notizie Calcio estero
Editoriale di Enzo Bucchioni Arbitri scandalo: riecco le intercettazioni. Rischio calciopoli bis. Rocchi sarà interrogato. In arrivo un Commissario per salvare il calcio
Ora in radio
18:00Scanner live!
Il calcio è un palcoscenico, viviamo lo spettacolo ma spesso non conosciamo quel che c'è dietro le quinte.
Il calcio è un palcoscenico, viviamo lo spettacolo ma spesso non conosciamo quel che c'è dietro le quinte.
Primo piano
Juventus, Spalletti: "Risultato col Milan corretto. Su Conceiçao si può costruire futuro importante"
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile