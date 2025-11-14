Germania, Nagelsmann esalta Woltemade: "Mi ha davvero sorpreso la sua crescita"

L'allenatore della Germania, Julian Nagelsmann, è rimasto colpito dai progressi fatti da Nick Woltemade negli ultimi anni. In circa un anno e mezzo, il 23enne ha vinto la DFB-Pokal con lo Stoccarda, ha raggiunto la finale del Campionato Europeo Under 21, è emerso come titolare fisso nella Nazionale maggiore tedesca e si è assicurato un trasferimento milionario al Newcastle United.

Con grande soddisfazione di Nagelsmann, l'attaccante sembra essersi ambientato immediatamente in Inghilterra, avendo già segnato sei gol in 14 partite con il suo nuovo club. "Il suo sviluppo è stato molto positivo. Trasferirsi in un altro paese, dove si gioca uno stile di calcio diverso, non è mai del tutto facile. Ha già segnato diverse volte, si sente a suo agio in città, e penso che la situazione generale sia ottima sia per lui che per noi", ha dichiarato Nagelsmann in conferenza stampa giovedì.

"È un giocatore eccellente che è passato rapidamente dalla finale degli Europei U21 a diventare un titolare fisso con noi. È attualmente molto richiesto perché sta performando molto bene e ha già trovato la via della rete. Spero che continui così contro il Lussemburgo e lunedì contro la Slovacchia. Sono molto soddisfatto di lui".