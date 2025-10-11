Spagna, Pedro Porro: "Abbiamo giocato una grande partita. Ora la testa va a martedì"

Pedro Porro, terzino della Spagna, ha commentato così- come riportato da Marca - il successo di questa sera per 2-0 contro la Georgia nel match valido per le qualificazioni ai Mondiali del 2026: "Guardiamo a martedì, abbiamo giocato una grande partita. Mi sento sempre meglio con la Nazionale, ma la cosa importante era ottenere i tre punti e mantenere la porta inviolata. Il mister mi conosce molto bene e sto cercando di sfruttare al meglio questa opportunità. Sono molto contento. Il mio esordio non è stato eccezionale, ma dobbiamo continuare così. Noi che siamo qui abbiamo fatto un ottimo lavoro. C'è ancora molta strada da fare prima che la squadra sia definitiva; penso solo a martedì".

Classifica Gruppo E

Spagna 9

Turchia 6

Georgia 3

Bulgaria 0