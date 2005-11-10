Tre punti ma tanta sofferenza: il Genoa si impone 1-0 col Venezia, decide Ellertsson

Tre punti molto importanti. Il Genoa esce dal "Ferraris" con la seconda vittoria consecutiva fra le mura amiche e supera il Venezia per 1-0. Dopo una partita di sofferenza, la squadra di Daniele De Rossi passa con un grandissimo gol di Ellertsson che non lascia a scampo a Stankovic. Nella ripresa gli uomini di Nicola alzano il ritmo e vanno vicini al pareggio a più riprese ma sulla loro strada trovano Bijlow che blinda la sua porta.

Al termine della gara Daniele De Rossi ha commentato: "Grande sofferenza nel secondo tempo, grande sofferenza negli ultimi 25 minuti con la Fiorentina ma per salvarsi bisogna giocare così. I ragazzi ci sono riusciti. Abbiamo concesso un paio di occasioni e sono quelle le cose più gravi perché prendere gol dopo aver sofferto così sarebbe stata una pugnalata. Non siamo riusciti a spingerli via e il Venezia ha qualità e gamba e l'ha dimostrato".

Queste invece le parole di Davide Nicola: "Credo che l'umore a fine partita era di un'arrabbiatura abbastanza importante. Sappiamo analizzare le partite e ne abbiamo fatte due. La prima si è vinta giocata in un modo come era giusto giocare contro una grande squadra e forse non meritavi l'intera posta in palio però l'hai presa. Oggi avresti storto il naso con un pareggio e l'hai persa. Quando lavori su certe cose, rischi di perderne altre. Però non abbiamo rischiato, c'è stato un gran gol di Ellertsson e bisogna fargli i complimenti. Però la prima occasione l'abbiamo avuta noi. Ho detto ai ragazzi di saper prendere tante facciate e continuare a lavorare come stiamo facendo. E noi siamo convinti che abbiamo i mezzi per salvarci".