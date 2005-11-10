Mourinho fa scacco matto a Flick, serata d'oro di Mbappé: di tutto e di più nel Clasico

Quando in campo ci sono Barcellona e Real Madrid, il mondo calcistico si ferma. E lo fa ragion veduta, perché le due regine del calcio spagnolo hanno dato vita a un vero e proprio spettacolo per gli occhi. Una partita con continui capovolgimenti di fronte e vinta alla fine dai Blancos per 1-2. Successo meritato, che tiene aperta una Liga che sembrava ormai avviata verso la Catalogna.

Blaugrana meno belli del solito, non solo difesa per i Blancos

Ci aspetta un Barça che attacca e un Real che difende, ma la partita non si sviluppa esattamente così. Un primo segnale è dato dalla formazione scelta da Mourinho, che a metà campo punta sulla qualità di Bernardo Silva e non su una soluzione più difensiva. Il Madrid contiene a più riprese le iniziative avversarie, ma lo fa con ordine e soprattutto appena riconquista palla riparte e lo fa con qualità. Funziona meglio il piano partita di Mou rispetto a quello di Flick, a cui non basta l'1-1 di Raphinha in una serata fatta di eccessiva confusione negli ultimi metri e di qualche distrazione difensiva di troppo.

Mbappé domina, Yamal stecca

In attesa che in serata venga assegnato il Pallone d'Oro, certamente Mbappé manda un messaggio chiaro. Nella partita più importante nel calcio spagnolo e nel confronto con alcuni dei possibili avversari per questo riconoscimento individuale, il francese sfodera una prestazione da campione. Sempre pungente quando viene lanciato in profondità e soprattutto abile a farsi trovare al posto giusto e al momento giusto. I 2 gol con cui trafigge Garcia non sono certo tra i più belli della sua carriera, ma in quanto a pesantezza vanno certamente nella parte alta della classifica. Se da un lato l'ex PSG domina, dall'altro non fa altrettanto la stella del Barça Lamine Yamal. Pericoloso principalmente un paio di volte nel finale, avrà tanti altri 'Clasicos' per rifarsi.