Atalanta-Frosinone show, sagra del gol ma pure degli errori. E i tifosi delle Dea non apprezzano

Una partita per certi versi spettacolari, per chi riesce ad andare oltre gli evidenti errori difensivi comparsi qua e là. Ma a guardare Atalanta-Frosinone ci siamo divertiti, impossibile dire il contrario. Una partita, quella della New Balance Arena, finita 4-4: vantaggio ciociaro con Schmid, pareggio di Krstovic, ancora Schmid, ancora pareggio con Ederson e vantaggio orobico ancora con Krstovic a fine primo tempo. Quindi Calò per il 3-3, Elmas per il 4-3 e definitivo 4-4 di Terzic, con Ghedjemis autore di 3 assist. Zero noia, insomma. Anche se i tifosi dell'Atalanta non hanno gradito il momento della squadra, fischiandola ed invitando i giocatori a "tirare fuori le palle" dopo il fischio finale.

Le parole di Sarri

"E' chiaro che stiamo attraversando un momento difficile per mille motivi. Abbiamo regalato due gol, eppure siamo tornati in partita rischiando di vincerla. Negli ultimi dieci giorni abbiamo fatto tre o quattro partite. La squadra ha retto: gli episodi potevano tagliarci le gambe. Visto il momento è un risultato da accettare".

Le parole di Alvini

"Tu fai la partita per vincere, per avere un certo tipo di calcio e nel modo di determinare c'è tutta la partita. Con più attenzione oggi l'avremmo vinta. Il calcio è in continua evoluzione. Anche rispetto all'altra esperienza c'è uno studio nell'affrontare le partita. Attraverso i percorsi che uno ha, viene fuori l'allenatore. Ho avuto la fortuna di avere Castagnini come direttore sportivo e stiamo tracciando un percorso assieme. Quella Cremonese lì era straordinaria in un progetto completamente nuovo, con qualche episodio diverso staremmo raccontando una storia diversa".