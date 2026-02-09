Cinquine di Bayern e PSG, Man City e Real non mollano: la situazione in Europa
La domenica di calcio ha mandato in scena partite importanti anche fuori dall'Italia. In Inghilterra big match tra Liverpool e Manchester City: 90 minuti spettacolari, caratterizzati dalla magia su punizione di Szoboszlai e poi dalla rimonta della squadra di Guardiola firmata da Bernardo Silva e Haaland. L'Arsenal capolista torna a 6 punti di distacco.
In Francia spicca Le Classique: gara a senso unico quella tra PSG e Marsiglia, vinta dagli uomini di Luis Enrique per 5-0. Dembélé mattatore con una doppietta, momento delicato per De Zerbi (ora anche fuori dal podio).
In Germania prosegue la marcia trionfale del Bayern Monaco. Trascinati dai loro cannonieri Kane e Luis Diaz, i bavaresi travolgono l'Hoffenheim col punteggio di 5-1 e allungano su Borussia Dortmund secondo.
In chiusura, la Spagna. In campo tra le altre le due formazioni di Madrid: l'Atletico cade in casa contro il Betis, mentre il Real riesce ad espugnare il Mestalla di Valencia per 0-2 e risponde al successo di sabato del Barcellona.
INGHILTERRA
Questo il programma della 25^ giornata di Premier League
Venerdì 6 febbraio
Leeds - Nottingham Forest 3-1
Sabato 7 febbraio
Manchester United - Tottenham 2-0
Bournemouth - Aston Villa 1-1
Arsenal - Sunderland 3-0
Burnley - West Ham 0-2
Wolverhampton - Chelsea 1-3
Newcastle - Brentford 2-3
Domenica 8 febbraio
Brighton - Crystal Palace 0-1
Liverpool - Manchester City 1-2
La classifica
1. Arsenal – 56 punti (25 partite giocate)
2. Manchester City – 50 (25)
3. Aston Villa – 47 (25)
4. Manchester United – 44 (25)
5. Chelsea – 43 (25)
6. Liverpool – 39 (25)
7. Brentford – 39 (25)
8. Everton – 37 (25)
9. Sunderland – 36 (25)
10. Fulham – 34 (25)
11. AFC Bournemouth – 34 (25)
12. Newcastle – 33 (25)
13. Crystal Palace – 32 (25)
14. Brighton & Hove Albion – 31 (25)
15. Tottenham – 29 (25)
16. Leeds – 29 (25)
17. Nottingham Forest – 26 (25)
18. West Ham – 23 (25)
19. Burnley – 15 (25)
20. Wolverhampton – 8 (25)
FRANCIA
Questo il programma della 21^ giornata di Ligue 1
Venerdì 6 febbraio
Metz - Lille 0-0
Sabato 7 febbraio
Lens - Rennes 3-1
Brest - Lorient 2-0
Nantes - Lione 0-1
Domenica 8 febbraio
Nizza - Monaco 0-0
Le Havre - Strasburgo 2-1
Auxerre - Paris Fc 0-0
Angers - Tolosa 1-0
Paris Saint Germain - Olympique Marsiglia 5-0
La classifica
1. PSG – 51 punti (21 partite giocate)
2. Lens – 49 (21)
3. Lione – 42 (21)
4. Olympique Marsiglia – 39 (21)
5. Lilla – 33 (21)
6. Rennes – 31 (21)
7. Racing Strasburgo – 30 (21)
8. Tolosa – 30 (21)
9. Angers – 29 (21)
10. Monaco – 28 (21)
11. Lorient – 28 (21)
12. Brest – 26 (21)
13. Le Havre – 23 (21)
14. Nizza – 23 (21)
15. Paris – 22 (21)
16. Auxerre – 14 (21)
17. Nantes – 14 (21)
18. Metz – 13 (21)
GERMANIA
Questo il programma della 23^ giornata di Bundesliga
Venerdì 6 febbraio
Union Berlino - Eintracht Francoforte 1-1
Sabato 7 febbraio
Friburgo - Werder Brema 1-0
Mainz - Augsburg 2-0
Wolfsburg - Borussia Dortmund 2-1
St. Pauli - Stoccarda 2-0
Heidenheim - Amburgo 0-2
Borussia Monchengladbach - Bayer Leverkusen 1-1
Domenica 8 febbraio
Colonia - Lipsia 1-2
Bayern Monaco - Hoffenheim ore 5-1
La classifica
1. Bayern Monaco – 54 punti (21 partite giocate)
2. Borussia Dortmund – 48 (21)
3. Hoffenheim – 42 (21)
4. RB Lipsia – 39 (21)
5. Stoccarda – 39 (21)
6. Leverkusen – 36 (20)
7. Friburgo – 30 (21)
8. Eintracht Francoforte – 28 (21)
9. Union Berlino – 25 (21)
10. Colonia – 23 (21)
11. Amburgo – 22 (20)
12. Borussia M’Gladbach – 22 (21)
13. Augusta – 22 (21)
14. Magonza – 21 (21)
15. Wolfsburg – 19 (21)
16. Werder Brema – 19 (21)
17. FC St. Pauli – 17 (21)
18. Heidenheim – 13 (21)
SPAGNA
Questo il programma della 23^ giornata di Liga
Venerdì 6 febbraio
Celta Vigo - Osasuna 1-2
Sabato 7 febbraio
Rayo Vallecano - Real Oviedo POSTICIPATA
Barcellona - Maiorca 3-0
Real Sociedad - Elche 3-1
Domenica 8 febbraio
Alaves - Getafe 0-2
Athletic Club - Levante 4-2
Siviglia - Girona 1-1
Atletico Madrid - Real Betis 0-1
Valencia - Real Madrid ore 0-2
Lunedì 9 febbraio
Villarreal - Espanyol ore 21:00
La classifica
Barcellona – 58 punti (23 partite giocate)
Real Madrid – 57 (23)
Atlético Madrid – 45 (23)
Villarreal – 42 (21)
Betis – 38 (23)
Espanyol – 34 (22)
Celta Vigo – 33 (23)
Real Sociedad – 31 (22)
Osasuna – 29 (23)
Atletico Bilbao – 28 (23)
Getafe – 26 (23)
Girona – 26 (23)
Alavés – 25 (23)
Siviglia – 25 (23)
Elche – 24 (22)
Mallorca – 24 (23)
Valencia – 23 (23)
Rayo Vallecano – 22 (22)
Levante – 18 (22)
Real Oviedo – 16 (22)
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.