Cinquine di Bayern e PSG, Man City e Real non mollano: la situazione in Europa

La domenica di calcio ha mandato in scena partite importanti anche fuori dall'Italia. In Inghilterra big match tra Liverpool e Manchester City: 90 minuti spettacolari, caratterizzati dalla magia su punizione di Szoboszlai e poi dalla rimonta della squadra di Guardiola firmata da Bernardo Silva e Haaland. L'Arsenal capolista torna a 6 punti di distacco.

In Francia spicca Le Classique: gara a senso unico quella tra PSG e Marsiglia, vinta dagli uomini di Luis Enrique per 5-0. Dembélé mattatore con una doppietta, momento delicato per De Zerbi (ora anche fuori dal podio).

In Germania prosegue la marcia trionfale del Bayern Monaco. Trascinati dai loro cannonieri Kane e Luis Diaz, i bavaresi travolgono l'Hoffenheim col punteggio di 5-1 e allungano su Borussia Dortmund secondo.

In chiusura, la Spagna. In campo tra le altre le due formazioni di Madrid: l'Atletico cade in casa contro il Betis, mentre il Real riesce ad espugnare il Mestalla di Valencia per 0-2 e risponde al successo di sabato del Barcellona.

INGHILTERRA

Questo il programma della 25^ giornata di Premier League

Venerdì 6 febbraio

Leeds - Nottingham Forest 3-1

Sabato 7 febbraio

Manchester United - Tottenham 2-0

Bournemouth - Aston Villa 1-1

Arsenal - Sunderland 3-0

Burnley - West Ham 0-2

Wolverhampton - Chelsea 1-3

Newcastle - Brentford 2-3

Domenica 8 febbraio

Brighton - Crystal Palace 0-1

Liverpool - Manchester City 1-2

La classifica

1. Arsenal – 56 punti (25 partite giocate)

2. Manchester City – 50 (25)

3. Aston Villa – 47 (25)

4. Manchester United – 44 (25)

5. Chelsea – 43 (25)

6. Liverpool – 39 (25)

7. Brentford – 39 (25)

8. Everton – 37 (25)

9. Sunderland – 36 (25)

10. Fulham – 34 (25)

11. AFC Bournemouth – 34 (25)

12. Newcastle – 33 (25)

13. Crystal Palace – 32 (25)

14. Brighton & Hove Albion – 31 (25)

15. Tottenham – 29 (25)

16. Leeds – 29 (25)

17. Nottingham Forest – 26 (25)

18. West Ham – 23 (25)

19. Burnley – 15 (25)

20. Wolverhampton – 8 (25)

FRANCIA

Questo il programma della 21^ giornata di Ligue 1

Venerdì 6 febbraio

Metz - Lille 0-0

Sabato 7 febbraio

Lens - Rennes 3-1

Brest - Lorient 2-0

Nantes - Lione 0-1

Domenica 8 febbraio

Nizza - Monaco 0-0

Le Havre - Strasburgo 2-1

Auxerre - Paris Fc 0-0

Angers - Tolosa 1-0

Paris Saint Germain - Olympique Marsiglia 5-0

La classifica

1. PSG – 51 punti (21 partite giocate)

2. Lens – 49 (21)

3. Lione – 42 (21)

4. Olympique Marsiglia – 39 (21)

5. Lilla – 33 (21)

6. Rennes – 31 (21)

7. Racing Strasburgo – 30 (21)

8. Tolosa – 30 (21)

9. Angers – 29 (21)

10. Monaco – 28 (21)

11. Lorient – 28 (21)

12. Brest – 26 (21)

13. Le Havre – 23 (21)

14. Nizza – 23 (21)

15. Paris – 22 (21)

16. Auxerre – 14 (21)

17. Nantes – 14 (21)

18. Metz – 13 (21)

GERMANIA

Questo il programma della 23^ giornata di Bundesliga

Venerdì 6 febbraio

Union Berlino - Eintracht Francoforte 1-1

Sabato 7 febbraio

Friburgo - Werder Brema 1-0

Mainz - Augsburg 2-0

Wolfsburg - Borussia Dortmund 2-1

St. Pauli - Stoccarda 2-0

Heidenheim - Amburgo 0-2

Borussia Monchengladbach - Bayer Leverkusen 1-1

Domenica 8 febbraio

Colonia - Lipsia 1-2

Bayern Monaco - Hoffenheim ore 5-1

La classifica

1. Bayern Monaco – 54 punti (21 partite giocate)

2. Borussia Dortmund – 48 (21)

3. Hoffenheim – 42 (21)

4. RB Lipsia – 39 (21)

5. Stoccarda – 39 (21)

6. Leverkusen – 36 (20)

7. Friburgo – 30 (21)

8. Eintracht Francoforte – 28 (21)

9. Union Berlino – 25 (21)

10. Colonia – 23 (21)

11. Amburgo – 22 (20)

12. Borussia M’Gladbach – 22 (21)

13. Augusta – 22 (21)

14. Magonza – 21 (21)

15. Wolfsburg – 19 (21)

16. Werder Brema – 19 (21)

17. FC St. Pauli – 17 (21)

18. Heidenheim – 13 (21)

SPAGNA

Questo il programma della 23^ giornata di Liga

Venerdì 6 febbraio

Celta Vigo - Osasuna 1-2

Sabato 7 febbraio

Rayo Vallecano - Real Oviedo POSTICIPATA

Barcellona - Maiorca 3-0

Real Sociedad - Elche 3-1

Domenica 8 febbraio

Alaves - Getafe 0-2

Athletic Club - Levante 4-2

Siviglia - Girona 1-1

Atletico Madrid - Real Betis 0-1

Valencia - Real Madrid ore 0-2

Lunedì 9 febbraio

Villarreal - Espanyol ore 21:00

La classifica

Barcellona – 58 punti (23 partite giocate)

Real Madrid – 57 (23)

Atlético Madrid – 45 (23)

Villarreal – 42 (21)

Betis – 38 (23)

Espanyol – 34 (22)

Celta Vigo – 33 (23)

Real Sociedad – 31 (22)

Osasuna – 29 (23)

Atletico Bilbao – 28 (23)

Getafe – 26 (23)

Girona – 26 (23)

Alavés – 25 (23)

Siviglia – 25 (23)

Elche – 24 (22)

Mallorca – 24 (23)

Valencia – 23 (23)

Rayo Vallecano – 22 (22)

Levante – 18 (22)

Real Oviedo – 16 (22)