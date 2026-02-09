Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Cinquine di Bayern e PSG, Man City e Real non mollano: la situazione in Europa

Cinquine di Bayern e PSG, Man City e Real non mollano: la situazione in EuropaTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 00:38I fatti del giorno
Paolo Lora Lamia

La domenica di calcio ha mandato in scena partite importanti anche fuori dall'Italia. In Inghilterra big match tra Liverpool e Manchester City: 90 minuti spettacolari, caratterizzati dalla magia su punizione di Szoboszlai e poi dalla rimonta della squadra di Guardiola firmata da Bernardo Silva e Haaland. L'Arsenal capolista torna a 6 punti di distacco.

In Francia spicca Le Classique: gara a senso unico quella tra PSG e Marsiglia, vinta dagli uomini di Luis Enrique per 5-0. Dembélé mattatore con una doppietta, momento delicato per De Zerbi (ora anche fuori dal podio).

In Germania prosegue la marcia trionfale del Bayern Monaco. Trascinati dai loro cannonieri Kane e Luis Diaz, i bavaresi travolgono l'Hoffenheim col punteggio di 5-1 e allungano su Borussia Dortmund secondo.

In chiusura, la Spagna. In campo tra le altre le due formazioni di Madrid: l'Atletico cade in casa contro il Betis, mentre il Real riesce ad espugnare il Mestalla di Valencia per 0-2 e risponde al successo di sabato del Barcellona.

INGHILTERRA
Questo il programma della 25^ giornata di Premier League

Venerdì 6 febbraio
Leeds - Nottingham Forest 3-1

Sabato 7 febbraio
Manchester United - Tottenham 2-0
Bournemouth - Aston Villa 1-1
Arsenal - Sunderland 3-0
Burnley - West Ham 0-2
Wolverhampton - Chelsea 1-3
Newcastle - Brentford 2-3

Domenica 8 febbraio
Brighton - Crystal Palace 0-1
Liverpool - Manchester City 1-2

La classifica
1. Arsenal – 56 punti (25 partite giocate)
2. Manchester City – 50 (25)
3. Aston Villa – 47 (25)
4. Manchester United – 44 (25)
5. Chelsea – 43 (25)
6. Liverpool – 39 (25)
7. Brentford – 39 (25)
8. Everton – 37 (25)
9. Sunderland – 36 (25)
10. Fulham – 34 (25)
11. AFC Bournemouth – 34 (25)
12. Newcastle – 33 (25)
13. Crystal Palace – 32 (25)
14. Brighton & Hove Albion – 31 (25)
15. Tottenham – 29 (25)
16. Leeds – 29 (25)
17. Nottingham Forest – 26 (25)
18. West Ham – 23 (25)
19. Burnley – 15 (25)
20. Wolverhampton – 8 (25)

FRANCIA
Questo il programma della 21^ giornata di Ligue 1

Venerdì 6 febbraio
Metz - Lille 0-0

Sabato 7 febbraio
Lens - Rennes 3-1
Brest - Lorient 2-0
Nantes - Lione 0-1

Domenica 8 febbraio
Nizza - Monaco 0-0
Le Havre - Strasburgo 2-1
Auxerre - Paris Fc 0-0
Angers - Tolosa 1-0
Paris Saint Germain - Olympique Marsiglia 5-0

La classifica
1. PSG – 51 punti (21 partite giocate)
2. Lens – 49 (21)
3. Lione – 42 (21)
4. Olympique Marsiglia – 39 (21)
5. Lilla – 33 (21)
6. Rennes – 31 (21)
7. Racing Strasburgo – 30 (21)
8. Tolosa – 30 (21)
9. Angers – 29 (21)
10. Monaco – 28 (21)
11. Lorient – 28 (21)
12. Brest – 26 (21)
13. Le Havre – 23 (21)
14. Nizza – 23 (21)
15. Paris – 22 (21)
16. Auxerre – 14 (21)
17. Nantes – 14 (21)
18. Metz – 13 (21)

GERMANIA
Questo il programma della 23^ giornata di Bundesliga

Venerdì 6 febbraio
Union Berlino - Eintracht Francoforte 1-1

Sabato 7 febbraio
Friburgo - Werder Brema 1-0
Mainz - Augsburg 2-0
Wolfsburg - Borussia Dortmund 2-1
St. Pauli - Stoccarda 2-0
Heidenheim - Amburgo 0-2
Borussia Monchengladbach - Bayer Leverkusen 1-1

Domenica 8 febbraio
Colonia - Lipsia 1-2
Bayern Monaco - Hoffenheim ore 5-1

La classifica
1. Bayern Monaco – 54 punti (21 partite giocate)
2. Borussia Dortmund – 48 (21)
3. Hoffenheim – 42 (21)
4. RB Lipsia – 39 (21)
5. Stoccarda – 39 (21)
6. Leverkusen – 36 (20)
7. Friburgo – 30 (21)
8. Eintracht Francoforte – 28 (21)
9. Union Berlino – 25 (21)
10. Colonia – 23 (21)
11. Amburgo – 22 (20)
12. Borussia M’Gladbach – 22 (21)
13. Augusta – 22 (21)
14. Magonza – 21 (21)
15. Wolfsburg – 19 (21)
16. Werder Brema – 19 (21)
17. FC St. Pauli – 17 (21)
18. Heidenheim – 13 (21)

SPAGNA
Questo il programma della 23^ giornata di Liga

Venerdì 6 febbraio
Celta Vigo - Osasuna 1-2

Sabato 7 febbraio
Rayo Vallecano - Real Oviedo POSTICIPATA
Barcellona - Maiorca 3-0
Real Sociedad - Elche 3-1

Domenica 8 febbraio
Alaves - Getafe 0-2
Athletic Club - Levante 4-2
Siviglia - Girona 1-1
Atletico Madrid - Real Betis 0-1
Valencia - Real Madrid ore 0-2

Lunedì 9 febbraio
Villarreal - Espanyol ore 21:00

La classifica
Barcellona – 58 punti (23 partite giocate)
Real Madrid – 57 (23)
Atlético Madrid – 45 (23)
Villarreal – 42 (21)
Betis – 38 (23)
Espanyol – 34 (22)
Celta Vigo – 33 (23)
Real Sociedad – 31 (22)
Osasuna – 29 (23)
Atletico Bilbao – 28 (23)
Getafe – 26 (23)
Girona – 26 (23)
Alavés – 25 (23)
Siviglia – 25 (23)
Elche – 24 (22)
Mallorca – 24 (23)
Valencia – 23 (23)
Rayo Vallecano – 22 (22)
Levante – 18 (22)
Real Oviedo – 16 (22)

Articoli correlati
Manchester City, Guardiola esalta Bernardo Silva: "È una gioia per me allenarlo" Manchester City, Guardiola esalta Bernardo Silva: "È una gioia per me allenarlo"
Szoboszlai illude il il Liverpool, poi rimonta Man City: Guardiola resta a -6 dall'Arsenal... Szoboszlai illude il il Liverpool, poi rimonta Man City: Guardiola resta a -6 dall'Arsenal
Guehi: "Il City un sogno". Pazzo di Guardiola: "Ha migliorato massicciamente il mio... Guehi: "Il City un sogno". Pazzo di Guardiola: "Ha migliorato massicciamente il mio gioco"
Altre notizie I fatti del giorno
Serie A, le probabili formazioni di oggi e il quadro completo delle gare della 24ª... Serie A, le probabili formazioni di oggi e il quadro completo delle gare della 24ª giornata
Spalletti: "Su Cabal rigore tutta la vita". Sarri risponde: "Evidente la Juve potesse... Spalletti: "Su Cabal rigore tutta la vita". Sarri risponde: "Evidente la Juve potesse pareggiare"
Inter travolgente: 5-0 al Sassuolo. Chivu: "Ma ora manteniamo i piedi per terra" Inter travolgente: 5-0 al Sassuolo. Chivu: "Ma ora manteniamo i piedi per terra"
Lecce a +3 sulla Serie B con il 2-1 all'Udinese. Runjaic critica il prato del Via... Lecce a +3 sulla Serie B con il 2-1 all'Udinese. Runjaic critica il prato del Via del Mare
Il Bologna non esce dalla crisi: psicodramma al Dall'Ara. E il Parma fa uno scatto... Il Bologna non esce dalla crisi: psicodramma al Dall'Ara. E il Parma fa uno scatto salvezza
Cinquine di Bayern e PSG, Man City e Real non mollano: la situazione in Europa Cinquine di Bayern e PSG, Man City e Real non mollano: la situazione in Europa
Reggiana, via Dionigi: è Rubinacci il tecnico scelto per la salvezza Reggiana, via Dionigi: è Rubinacci il tecnico scelto per la salvezza
Da Bologna-Parma a Juve-Lazio passando per Sassuolo-Inter: le probabili formazioni... Da Bologna-Parma a Juve-Lazio passando per Sassuolo-Inter: le probabili formazioni della Serie A
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Juve, Spalletti resta solo se alzi il livello. Con il cuore strappa il pari alla Lazio: presi due gol in contropiede per errori individuali. Il Var cicca ancora, manca un rigore ai bianconeri. McKennie verso l’Inter. Sabato il Derby d’Italia.
Le più lette
1 Juve, Spalletti resta solo se alzi il livello. Con il cuore strappa il pari alla Lazio: presi due gol in contropiede per errori individuali. Il Var cicca ancora, manca un rigore ai bianconeri. McKennie verso l’Inter. Sabato il Derby d’Italia.
2 Juventus, Spalletti: "Prestazione top. Complimenti a tutta la squadra"
3 Spalletti: "Su Cabal rigore tutta la vita". Sarri risponde: "Evidente la Juve potesse pareggiare"
4 Inter, Bisseck: "Non era così facile come sembra. Juve? Non siamo quelli dell'andata"
5 Buongiorno in lacrime dopo Genoa-Napoli, Santacroce: "Vive momento difficile"
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Spalletti: "Su Cabal rigore tutta la vita". Sarri risponde: "Evidente la Juve potesse pareggiare"
Immagine top news n.1 Inter travolgente: 5-0 al Sassuolo. Chivu: "Ma ora manteniamo i piedi per terra"
Immagine top news n.2 Il Bologna non esce dalla crisi: psicodramma al Dall'Ara. E il Parma fa uno scatto salvezza
Immagine top news n.3 Serie A, 24^ giornata LIVE: Vardy sfida Scamacca, Malen ancora dal 1'
Immagine top news n.4 Juve-Lazio 2-2, le pagelle: Locatelli spalanca la strada ai biancocelesti, Boga entra e fa assist
Immagine top news n.5 Serie A, la classifica aggiornata: ora la Juventus è alla portata della Roma
Immagine top news n.6 Clamoroso allo Stadium: da 2-0 per la Lazio a 2-2 finale, rimonta di una pazza Juve al 96'
Immagine top news n.7 Juventus, Chiellini sul rinnovo di Spalletti: "Nessuna fretta, ma neanche nessun dubbio"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il futuro di Modric dipende da Modric. Ma c'è un segnale chiaro per il Milan Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il talento scoperto per 15mila euro. Vergara e la favola Napoli, ora il rinnovo
Immagine news podcast n.2 Il Sassuolo è riuscito ancora una volta a non sbagliare neanche un colpo
Immagine news podcast n.3 Un allenatore scoperto 'per caso'. Come giocherà il Pisa di Hiljemark
Immagine news podcast n.4 Corvino ha ragione: la sua strategia è l'unica per tenere il Lecce in Serie A
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Ospitaletto, Paolo Musso: "Mercato positivo, siamo rinforzati. FVS? Va migliorato”
Immagine news Serie A n.2 Lazio, la protesta dei tifosi è giusta? Il parere degli opinionisti
Immagine news Serie A n.3 Napoli e Inter, gli ospiti dicono chi rischia di più nel weekend di Serie A
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena dell'8 febbraio
Immagine news Serie A n.2 Juventus, Kalulu: "Siamo amareggiati. Rigore? Vorrei rivederlo"
Immagine news Serie A n.3 Buongiorno in lacrime dopo Genoa-Napoli, Santacroce: "Vive momento difficile"
Immagine news Serie A n.4 Divieto di trasferte, il 17 febbraio udienza unica sui ricorsi dei tifosi di Fiorentina, Roma e Napoli
Immagine news Serie A n.5 Inter, Bisseck: "Non era così facile come sembra. Juve? Non siamo quelli dell'andata"
Immagine news Serie A n.6 Sassuolo, Grosso: "Inter fortissima. Sconfitta pesante, ma ci sono cose buone"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Ternana, Liverani amaro dopo il 2-2: “Mancata fame, dobbiamo lavorare di più”
Immagine news Serie B n.2 Panchine Serie B 2025/26: Dionigi esonerato dalla Reggiana. Al suo posto Rubinacci
Immagine news Serie B n.3 Avellino, Biancolino: "Dai subentranti mi aspettavo qualcosa in più, ma il Monza è forte"
Immagine news Serie B n.4 Monza, Bianco: "Non bisogna fare calcoli, ma vogliamo vincerle tutte"
Immagine news Serie B n.5 Juve Stabia, Gabrielloni: "Il gol una liberazione. Futuro? Non ci sto pensando"
Immagine news Serie B n.6 Monza-Avellino 2-1, le pagelle: Biasci momento d'oro, Cutrone non sbaglia l'esordio
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Giugliano, Di Napoli: "Non ho la bacchetta magica, mi sono messo a disposizione dei ragazzi"
Immagine news Serie C n.2 Trento e Foggia, duello di mercato per l'esperto Michele Rigione
Immagine news Serie C n.3 Pianese, Birindelli: "Prestazione importante contro una squadra forte, dobbiamo migliorare"
Immagine news Serie C n.4 Virtus Verona, Munaretti: "La classifica parla chiaro, in questo campionto le gare sono tutte dure"
Immagine news Serie C n.5 Torres, Greco: "Sui calci di rigore ha ragione De Rossi, questo è un altro sport"
Immagine news Serie C n.6 Serie C, pari e patta tra Vis Pesaro e Forlì: finisce 1-1
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Roma-Cagliari, confronto numero 101. Da 13 anni non c'è storia
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Atalanta-Cremonese, la Dea non vince lo scontro diretto in A dal 1989
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Juventus Lazio
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, 13ª giornata: l'Inter strapazza la Fiorentina: finisce 3-0
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, 13ª giornata: Napoli Women-Ternana Women 3-1. Fere autolesioniste
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Woman, 13ª giornata: Napoli avanti sulla Ternana con l'autorete di Quazzico
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, 13ª giornata: Bergamaschi decide Roma-Milan 1-0
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women, 13ª giornata: Roma-Milan al 45' è ancora sullo 0-0
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, 13ª giornata: Roma-Milan e Inter-Fiorentina i big match di giornata
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Robert Acquafresca: il Cagliari e quelle sliding doors Napoli-Lazio mai dimenticate Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Un petardo che ci fa tornare agli anni del calcio italiano