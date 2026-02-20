Rinnovi a Monza e Venezia, a Pescara si attende il nuovo portiere. Vulikic, è addio alla Samp

Quella da poco trascorsa con lo scoccare della mezzanotte, è stata una giornata di rinnovi per le formazioni ai vertici della classifica di Serie B, perché sia il Venezia che il Monza hanno annunciato dei prolungamenti contrattuali. I brianzoli, dopo Patrick Ciurria, hanno allungato fino al 30 giugno 2029 l'accordo con il centrocampista Leonardo Colombo - in biancorosso dal 2018, mentre la compagine lagunare ha trovato l'accoro con Michael Svoboda, la cui nuova scadenza con il club è la medesima del monzese.

Ma per giocatori che rinnovano, ci sono giocatori che possono arrivare. Sembrava tutto fatto per l'approdo di Luigi Sepe al Pescara, in sostituzione dell'infortunato Sebastiano Desplanches (che ha probabilmente chiuso anzitempo la stagione), ma in extremis l'ex Salernitana è stato beffato dal norvegese Magnus Brondbo, svincolato dopo l'avventura al Bodo Glimt che lunedì firmerà con gli abruzzesi un accordo fino a giugno con opzione per i successivi tre anni. Classe 2005, ha avuto la meglio su Sepe proprio per questo: il Pescara ha la lista dei 18 over è già completa.

E movimenti sembrano esserci anche in casa Sampdoria, ma in uscita: Stipe Vulikic è a un passo dal Levski Sofia.

Fronte panchine, lo Spezia ha ribadito la ferma volontà di proseguire con Roberto Donadoni alla guida tecnica, nonostante una classifica che vede i liguri pienamente invischiati nella zona retrocessione (terzultimo posto). O meglio, il presidente Charlie Stillitano ha confermato l'allenatore, seppur tra le perplessità della dirigenza.