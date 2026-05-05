Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuolo
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Domani Bayern-PSG, L. Enrique: "Nadal diceva che affrontare Federer lo motivava..."

Domani Bayern-PSG, L. Enrique: "Nadal diceva che affrontare Federer lo motivava..."TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 19:19Calcio estero
Michele Pavese

La gara d’andata ha superato ogni aspettativa, regalando uno spettacolo destinato a rimanere nella storia della Champions League. In un confronto di rara intensità, il Paris Saint-Germain è riuscito a imporsi sul Bayern Monaco con un incredibile 5-4 al Parc des Princes, al termine di 90 minuti carichi di emozioni, gol e continui ribaltamenti di fronte. Una sfida che ha entusiasmato il pubblico, ma che lascia anche diversi interrogativi in vista del ritorno in Baviera.

Nonostante il vantaggio, il PSG sa bene di non poter abbassare la guardia. Avanti 5-2 a mezz’ora dalla fine, i parigini si sono fatti rimontare fino al 5-4, lasciando ai tedeschi concrete speranze di ribaltare tutto davanti al proprio pubblico. In conferenza stampa, Luis Enrique è stato chiaro: "Abbiamo un gol di vantaggio, ma nel calcio non significa nulla. Affrontiamo probabilmente la squadra più forte che abbiamo incontrato e dovremo essere all’altezza". Un messaggio netto, che invita alla massima concentrazione.

L’allenatore spagnolo ha poi richiamato un paragone significativo: "Rafael Nadal diceva che le sfide con Federer e Djokovic erano una motivazione. È così anche per noi: ammiriamo il Bayern, ma vogliamo superarci". Parole che testimoniano rispetto, ma anche ambizione. A spingere i francesi ci saranno anche 4.000 tifosi al seguito. "Vogliamo renderli orgogliosi", ha aggiunto Luis Enrique, ricordando anche i precedenti positivi a Monaco. Ora, però, servirà un’altra prova di carattere per conquistare la finale.

Articoli correlati
Domani Bayern-PSG, Kompany non intende cambiare stile di gioco Domani Bayern-PSG, Kompany non intende cambiare stile di gioco
PSG, Vitinha: "Da quando sono qui sono cresciuto molto, anche grazie ai trofei vinti"... PSG, Vitinha: "Da quando sono qui sono cresciuto molto, anche grazie ai trofei vinti"
Niente Champions al PSG con Messi, Neymar e Mbappé. Pochettino: "Ecco perché non... Niente Champions al PSG con Messi, Neymar e Mbappé. Pochettino: "Ecco perché non si intendevano"
Altre notizie Calcio estero
Una foto di Lionel Messi sta per diventare il post con più like di sempre della Formula... Una foto di Lionel Messi sta per diventare il post con più like di sempre della Formula 1
Domani Bayern-PSG, L. Enrique: "Nadal diceva che affrontare Federer lo motivava..."... Domani Bayern-PSG, L. Enrique: "Nadal diceva che affrontare Federer lo motivava..."
Dopo il titolo, il Porto mette il primo tassello per il 2026/27: riscattato Kiwior... UfficialeDopo il titolo, il Porto mette il primo tassello per il 2026/27: riscattato Kiwior dall'Arsenal
Guehi e Semenyo vittime di insulti razzisti. Arrestato un tifoso dell'Everton Guehi e Semenyo vittime di insulti razzisti. Arrestato un tifoso dell'Everton
Arsenal-Man City, volata finale per la Premier: i calendari a confronto delle contendenti... TMWArsenal-Man City, volata finale per la Premier: i calendari a confronto delle contendenti
Domani Bayern-PSG, Kompany non intende cambiare stile di gioco Domani Bayern-PSG, Kompany non intende cambiare stile di gioco
Sassuolo, Idzes in forte dubbio per il Torino. Anche Berardi andrà valutato Sassuolo, Idzes in forte dubbio per il Torino. Anche Berardi andrà valutato
Clamoroso in Belgio, RWDM retrocesso da 13° per colpa del regolamento salva-U23 Clamoroso in Belgio, RWDM retrocesso da 13° per colpa del regolamento salva-U23
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Allegri non c'entra nulla con la strategia Furlani. E viceversa. Tare tra incudine e martello: su quali basi può andare avanti questo progetto Milan?
Ora in radio
Repliche 18:35Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Inter, Thuram festeggia ancora. Arriva la frecciata social a Napoli e Conte: "Adesso... si balla"
Immagine top news n.1 "Calciomercato Ds e allenatori: gli intrecci tra Roma, Napoli e Lazio". Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine top news n.2 Agente Lukaku: "Oggi l'incontro con Conte, deciderà lui come utilizzarlo"
Immagine top news n.3 Simonelli, presidente Lega Serie A: "Scudetto Inter meritato, è al vertice in Italia e in Europa"
Immagine top news n.4 Fabregas: "Allenatore grazie al Covid. Futuro? Magari altri 10 anni al Como e poi la Premier"
Immagine top news n.5 Nico Paz il regalo Scudetto dell'Inter? La strategia nerazzurra per averlo dal Real Madrid
Immagine top news n.6 Inter, Moratti sull'inchiesta arbitri: "Nulla di paragonabile alle schifezze di Calciopoli"
Immagine top news n.7 Genoa, la salvezza adesso è aritmetica: e scatta il riscatto dal Milan di Colombo
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Sarri ha l'arma in più che non ti aspetti: da rider a bomber, la storia di Noslin Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 "Calciomercato Ds e allenatori: gli intrecci tra Roma, Napoli e Lazio". Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.2 Inter, lo scudetto nasce nel buio di Monaco. Marotta non sbaglia l'allenatore dal 2010
Immagine news podcast n.3 Inter, lo Scudetto e ora il mercato col futuro di Bastoni. Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.4 L'ultimo ballo dei senatori dell'Inter: in estate (forse) ne resterà soltanto uno
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Milan, Juve e Roma: chi rischia di più ora? Il parere degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.2 Maspero: "Fiorentina senza personalità. Ci sarà da rifondare"
Immagine news Altre Notizie n.3 Pellegatti: "Milan, la società a gennaio ha detto che non gli interessa..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Zanotti sul calcio italiano: "Il talento c'è, c'è sempre stato. Pensate alla mia Inter, tutti fortissimi"
Immagine news Serie A n.2 FIGC, Malagò ineleggibile? Il precedente Petrucci: nel 2013 il problema non si pose
Immagine news Serie A n.3 Liverpool, caccia al dopo Van Dijk: in cima alla lista dei Reds c’è Bastoni
Immagine news Serie A n.4 La Russa: "Ho festeggiato in hotel con l'Inter fino alle 2.30 di notte. Dimarco come la Schlein"
Immagine news Serie A n.5 Cagni: "Lewandowski uno dei più appetiti in Serie A? Allora c'è un problema attaccanti"
Immagine news Serie A n.6 Rambaudi: "Conte ha avuto paura del Como. Hojlund? Gioca troppo lontano dalla porta"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Da Ballardini a Daffara, il ds dell'Avellino Aiello guarda anche alla prossima stagione
Immagine news Serie B n.2 Avellino-Ballardini, si tratta sul rinnovo: i nodi da sciogliere per continuare insieme
Immagine news Serie B n.3 Venezia-Palermo, trasferta vietata ai residenti in Sicilia e a Padova. La nota del club
Immagine news Serie B n.4 Paparesta sul Bari: "Non può essere la squadra B del Napoli. Nodo multiproprietà va risolto"
Immagine news Serie B n.5 Gli ultras del Pescara: "Quando successo a Padova è vergognoso. Se sarà C chi ha tradito paghi"
Immagine news Serie B n.6 Carrarese, Belloni: "Play off complicati, ma vogliamo il record di punti in Serie B"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Salernitana, l'appello della Curva Sud: "Riprendiamoci ciò che ci è stato tolto a tavolino"
Immagine news Serie C n.2 L'imprenditore Rizzetta allontana l'ipotesi Reggina: "Troppo legato al Campobasso"
Immagine news Serie C n.3 Desenzano per la prima volta in C, il tecnico Gaburro: "Vorrei portare avanti questo progetto"
Immagine news Serie C n.4 Benevento, Floro Flores: "A Salerno mi sono emozionato. Vogliamo vincere la Supercoppa"
Immagine news Serie C n.5 Insigne e l'importanza della gavetta in Serie C: "Un passaggio da fare per ogni giovane"
Immagine news Serie C n.6 Catania, Domenico Toscano: “Playoff già iniziati. Ritiro, recuperi e obiettivo: arrivare fino in fondo”
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Roma-Fiorentina, giallorossi all'assalto della Champions
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Juventus-Verona
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Inter-Parma, tutto pronto a San Siro: nerazzurri a un passo dal titolo
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Rosucci: "Giocare alla Juve è qualcosa di grande. Fortunata a fare del calcio il mio lavoro"
Immagine news Calcio femminile n.2 Cantore ancora nella storia della NWSL: è sua la doppietta più veloce dal fischio d'inizio
Immagine news Calcio femminile n.3 Ternana, tegola Pirone per la corsa salvezza: rottura del legamento per l'attaccante
Immagine news Calcio femminile n.4 Women's Champions League: Lione e Barcellona di nuovo in finale. Oslo il 23 maggio
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women, 20ª giornata in archivio: Roma 'tricolore', Sassuolo salvo. Inter al 2° posto
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, i risultati della 20ª giornata: Fiorentina vittoriosa sul Como Women. La classifica
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Da Modena alla Lazio: la carriera infinita di Marco Ballotta Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Nel calcio regnano malafede, dubbi e caos… Ecco perché gli altri sport prosperano!