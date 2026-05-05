PSG, Vitinha: "Da quando sono qui sono cresciuto molto, anche grazie ai trofei vinti"

L'avvicinamento europeo del Paris Saint-Germain passa anche dalle parole di Vitinha, uno dei protagonisti della stagione parigina. Il centrocampista portoghese ha parlato in vista della semifinale di ritorno contro il Bayern Monaco, con l’obiettivo chiaro di conquistare l’accesso alla finale di Champions League e vivere così un’altra notte da protagonista.

Intervenuto ai canali ufficiali della UEFA, Vitinha ha fatto il punto sul suo percorso in Francia, sottolineando i progressi compiuti dal suo arrivo nel 2022: "Sarebbe un grave errore se non fossi cresciuto e progredito sotto molti aspetti, e se non fossi diventato una persona e un giocatore migliore in questi quattro anni. Se mi chiedete di paragonare il Vitinha del 2022 al Vitinha di oggi, sento di essermi evoluto su entrambi i fronti, e ne sono felice".

Il portoghese ha poi aggiunto: "Tengo molto ai trofei che ho vinto con il club, ma ciò che è ancora più importante è chi sono diventato e chi continuo a diventare, perché è un processo di crescita costante. Sono molto contento di tutto ciò che sono diventato qui al Paris Saint-Germain. Spero di continuare su questa strada, di continuare ad andare avanti".