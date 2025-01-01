L'Atalanta pareggia 0-0 con la Lazio e resta l'unica imbattuta in A. Sarri perde anche Cancellieri

Finisce senza reti la sfida tra Atalanta e Lazio, valida per la settima giornata di Serie A 2025/26. Partita dalle due facce, con un primo tempo equilibrato e avaro di emozioni e una ripresa molto più intesa e ricca di occasioni. Alla New Balance Arena di Bergamo la Dea prende presto il controllo del possesso palla, ma fatica a trovare spazi dinanzi alla ben organizzata retroguardia biancoceleste. La truppa capitolina si affida invece alle ripartenze, anche se l’infortunio muscolare di Cancellieri (sostituito da Isaksen al 22') toglie la più ispirata arma offensiva a mister Sarri. Le uniche vere palle gol arrivano nella fase finale del primo tempo: al 38’ Guendouzi sfiora il palo su cross di Zaccagni, mentre cinque minuti dopo è Provedel a respingere centralmente un tiro insidioso di Zappacosta servito da De Ketelaere. Nel mezzo, una punizione velenosa di Basic ben respinta da Carnesecchi.

Ai punti avrebbe meritato l'Atalanta

La ripresa si apre con un’Atalanta più convinta, che inizia a creare gioco e occasioni con continuità. Al 51’ Lookman spreca di testa una clamorosa palla gol su cross perfetto di De Ketelaere e pochi minuti dopo Ederson prova a sorprendere Provedel con una conclusione centrale. Il portiere laziale si esalta però al 72’, quando salva il risultato respingendo un rasoterra angolato ancora di Lookman. Juric inserisce forze fresche (De Roon, Krstovic, Maldini e Scalvini) e aumenta ulteriormente la pressione offensiva dei padroni di casa. Al 81’ Zappacosta va vicino al gol con una gran volée da fuori area, ma il palo gli nega la gioia personale. La Lazio si difende con ordine, ma crea poco: l’unico tiro della ripresa è di Vecino, debole e facilmente parato da Carnesecchi.

Juric unico allenatore ancora imbattuto in campionato

Il pareggio finale lascia un retrogusto amaro soprattutto in casa Atalanta, che ha avuto le occasioni più limpide e nel secondo tempo ha sfiorato più volte l'1-0. La Lazio esce comunque con un punto prezioso in un campo difficile, confermando la propria solidità difensiva ma mostrando ancora limiti in fase di costruzione e zona gol. La Dea di Juric resta l'unica imbattuta in Serie A.