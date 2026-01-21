Senza Raspadori ma con un Lookman in più. Palladino prepara la sua Atalanta alla Champions

Con una vittoria contro l'Athletic Club (gara in programma oggi per la sesta e penultima giornata della League Phase), l'Atalanta di Raffaele Palladino si avvicinerebbe alla qualificazione diretta agli ottavi di finale di Champions: "Sappiamo di avere un'opportunità enorme - ha sottolineato il tecnico nerazzurro -, evitare due partite in più sarebbe fondamentale. Non dobbiamo fare calcoli, ma mettere in campo il nostro spirito che ci ha contraddistinto in questo periodo. Bisogna fare una partita da Champions, non vediamo l'ora di scendere in campo".

Senza Raspadori ma con un Lookman in più. Il tecnico nerazzurro avrà quasi tutta la squadra a disposizione, mancano solo il nuovo arrivato dal mercato, Raspadori (avendo già giocato la prima fase della manifestazione con l'Atletico) e l'infortunato Bellanova. "E' un momento importante per noi, recuperiamo tanti giocatori, manca pochissimo anche per Bellanova, per il quale ho buone sensazioni - ha continuato Palladino -. Lookman è voluto rientrare un giorno prima rispetto ai piani per poter svolgere almeno la rifinitura con il gruppo. Ho apprezzato molto questo gesto".

La formazione. Due rientri importanti per l'Atalanta: Djimsiti in difesa e appunto Lookman in attacco. Il difensore dovrebbe essere tenuto a riposo, mentre l’attaccante pare essere in vantaggio su Pasalic per giocare al fianco di De Ketelaere e alle spalle di Scamacca. Nel 3-4-2-1 caro al mister, inoltre, spazio alla diga in mezzo al campo composta da De Roon ed Ederson, con Zappacosta e Bernasconi sulle corsie esterne. Carnesecchi inamovibile tra i pali, con davanti Kossounou, Hien e Kolasinac.