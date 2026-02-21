Lotito blinda la Lazio, Giulini apre il Cagliari agli Stati Uniti: due strade opposte in Serie A

Se da una parte la Lazio fa muro su una possibile cessione della società, dall'altra il Cagliari diventa sempre più americano e cede ulteriori quote ad un gruppo di investitori americani che fanno capo a Maurizio Fiori e Prashant Gupta. Ma andiamo con ordine. Per quanto riguarda la Lazio, nei gironi scorsi erano rimbalzati diversi rumors su una possibile cessione da parte di Claudio Lotito del club capitolino. Voci che oggi ci ha tenuto a spingere la stessa Lazio attraverso una dura nota in cui si sottolineava come non ci fossero state neanche delle proposte da parte degli acquirenti. Pochi minuti dopo la nota pubblicata dai biancocelesti, il Cagliari ha invece annunciato che Tommaso Giulini ha ceduto ulteriori quote a Fluorsid Group, che è passato dal detenere il 29% del club al 49%.

Questa la nota della Lazio

"In riferimento ai contenuti diffusi nelle ultime ore attraverso canali social e ripresi da alcuni siti di informazioni digitali, la S.S. Lazio smentisce in modo categorico le notizie relative a una presunta cessione della Società. La S.S. Lazio non è in vendita.La Società non ha ricevuto alcuna offerta, manifestazione di interesse o proposta formale da parte di soggetti italiani o esteri. La reiterata diffusione di informazioni false e prive di riscontro, oltre a generare confusione nell’opinione pubblica, può integrare profili di manipolazione informativa e aggiotaggio, considerata la natura di società quotata della S.S. Lazio. Per tali ragioni, la Società procederà alla segnalazione alle autorità competenti affinché vengano effettuate le opportune verifiche in merito alla diffusione di notizie non verificate e potenzialmente idonee ad alterare il mercato. Si invitano tutti gli organi di stampa ad attenersi ai principi di correttezza professionale, verificando le fonti e contattando preventivamente la Società prima di rilanciare notizie prive di fondamento".

Questa la nota del Cagliari

"Cagliari Calcio rende noto che l’azionista di controllo Fluorsid Group ha perfezionato la cessione di un’ulteriore quota azionaria pari al 29% del capitale sociale a favore di un gruppo di investitori americani riconducibile a Maurizio Fiori e Prashant Gupta. A seguito del completamento dell’operazione, la partecipazione detenuta dai nuovi partner raggiunge il 49% del capitale sociale del Club, rafforzando la propria minoranza qualificata. L’operazione si inserisce nel percorso di crescita e sviluppo strategico intrapreso dalla Società e consolida una partnership fondata su una visione industriale condivisa. La collaborazione è orientata a sostenere il progetto del nuovo stadio e il rafforzamento strutturale, patrimoniale e organizzativo del Cagliari Calcio, in un quadro di piena continuità gestionale".