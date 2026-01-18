Serie B, pari tra Monza e Frosinione. Empoli e Avellino sconfitte, vola il Venezia
Il sabato della 20ª giornata di Serie B ha regalato risultati pesanti sia in chiave promozione sia nella lotta per la salvezza, confermando l’equilibrio di un campionato che resta apertissimo.
Colpo esterno della Carrarese, che espugna il Partenio-Lombardi battendo 1-2 l’Avellino. I lupi partono forte con il gol lampo di Biasci dopo appena due minuti, ma gli ospiti reagiscono con personalità: Rubino rimette subito in equilibrio il match e nella ripresa Abiuso firma il sorpasso che vale tre punti pesantissimi per i toscani.
Fa rumore anche il ko dell’Empoli, sconfitto in casa 0-1 dal Südtirol. Decide Pecorino al 24’, in una gara in cui i biancorossi mostrano grande solidità difensiva e portano via un successo fondamentale per allontanarsi dalla zona calda.
Spettacolo ed emozioni a Monza-Frosinone, che termina 2-2. I ciociari partono meglio e colpiscono subito con Ghedjemis, ma il Monza ribalta il risultato con Hernani e Petagna. Nel finale Monterisi regala al Frosinone un pareggio prezioso che consente alla capolista di restare in vetta.
Colpo del Mantova, che passa 2-1 a Padova grazie alla doppietta di Mensah, rendendo vano il gol nel finale di Lasagna. Successo importante anche per il Venezia, che supera 3-1 il Catanzaro: dopo l’iniziale vantaggio ospite firmato D’Alessandro, i lagunari cambiano passo nella ripresa con Busio, Adorante e Casas, restando incollati al Frosinone in alta classifica.
In zona playoff, la Juve Stabia espugna Bari con un rigore di Candellone, mentre Reggiana-Cesena si chiude sull’1-1, risultato che muove poco la classifica di entrambe.
Con questi risultati, il vertice resta cortissimo: Frosinone e Venezia continuano la loro corsa, ma alle spalle nessuno molla, in un campionato che promette battaglia fino all’ultimo turno.
SERIE B, 20ª GIORNATA
Venerdì 16 Gennaio 2026
Sampdoria – Virtus Entella 1-1
34' Cherubini (S), 74' Parodi (VE)
Sabato 17 Gennaio 2026
Avellino - Carrarese 1-2
2' Biasci (A), 13' Rubino (C), 71' Abiuso (C)
Empoli - Südtirol 0-1
24' Pecorino
Monza – Frosinone 2-2
4' Ghedjemis (F), 23 Hernani (M), 74' Petagna (M), 88' Monterisi (F)
Padova – Mantova 1-2
33' e 66' Mensah (M), 81' Lasagna (P)
Venezia - Catanzaro 3-1
6' D'Alessandro (C), 18' Busio (V), 85' Adorante (V), 90+4' Casas (V)
Reggiana – Cesena 1-1 (in corso)
27’ Portanova (R), 30’ rig. Shpendi (C)
Bari – Juve Stabia 0-1
36’ rig. Candellone
Domenica 18 Gennaio 2026
Ore 15.00 Pescara – Modena
Ore 17.15 Palermo – Spezia
A seguire, riportiamo quella che è la classifica sinora maturata:
Frosinone 42*
Venezia 41*
Monza 38*
Palermo 34
Cesena 34*
Catanzaro 31*
Juve Stabia 30*
Modena 29
Carrarese 26*
Empoli 27*
Padova 25*
Avellino 25*
Südtirol 22*
Reggiana 20*
Virtus Entella 20*
Mantova 19*
Sampdoria 18*
Spezia 17
Bari 17*
Pescara 14
*una gara in più
